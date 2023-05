Se volete che la vostra vita digitale sia sicura e protetta, vi segnaliamo un’offerta esclusiva che non potete perdere. Kaspersky Premium, il software antivirus più completo della famosa azienda di sicurezza informatica, nonché uno dei più premiati della categoria, viene offerto per un tempo limitato con il 50% di sconto.

Come detto, Kaspersky è un nome noto nel campo della protezione digitale, poiché offre prodotti e servizi di alta qualità contro le minacce online, malware, phishing e altro ancora. La versione Premium, protagonista di questa offerta, include una protezione dei pagamenti online, una VPN illimitata, un controllo su eventuali fughe di dati, una protezione dell’identità e un’ottimizzazione delle prestazioni del sistema, ossia la possibilità di scegliere solo i componenti che si desiderano installare e che si ritengono utili per la propria attività.

I 75 test indipendenti condotti nel 2021 da testate specializzate, dove Kaspersky Premium ha ottenuto ben 57 primati, avvalorano e confermano che si tratta di uno dei migliori software di antivirus moderni, sempre aggiornato e pronto per difendere gli utenti contro le ultime novità sulla cybersecurity.

Abbiamo detto che Kaspersky Premium proteggerà il vostro PC, ma anche il vostro smartphone e tablet, in maniera completa, dalla semplice navigazione nel web tramite il proprio browser preferito alle operazioni bancarie online. Gestire tutto ciò potrebbe sembrare complicato, ma il software non intralcerà le vostre attività quotidiane, poiché studiato per essere facile da usare e con la possibilità di scegliere quale notifiche ricevere.

Se siete soliti usare il PC o il portatile per giocare, vorreste giustamente fare in modo che le risorse del sistema vadano tutte su una singola applicazione. Kaspersky Premium vi permetterà di mettere in pausa tutti gli aggiornamenti e gli avvisi con una modalità dedicata, cosicché possiate godervi il vostro gioco senza interruzioni o rallentamenti. Veniamo al prezzo, che varia a seconda della durata del piano e del numero di dispositivi che si vogliono proteggere. Grazie allo sconto del 50%, si parte da soli 28,99€ per il piano annuale dedicato a un singolo dispositivo e si arriva a ben 20 dispositivi per la durata di 2 anni al costo di 126,99€, pari a un costo di 253,98€ senza questa offerta esclusiva.

