Offerta Lenovo, 100 euro di sconto sulla serie ThinkPad

Offerta Lenovo fino al 9 aprile. 100 euro di sconto su tutti i modelli della serie ThinkPad, workstation e ultrabook dedicati al lavoro.

Vi segnaliamo che fino al 9 aprile potrete usufruire di un’interessante offerta Lenovo direttamente sul sito ufficiale. Utilizzando infatti il codice sconto “th-tpa19” durante la procedura di acquisto avrete la possibilità di acquistare un modello della serie ThinkPad con 100 euro di sconto. Stiamo parlando di prodotti dedicati al lavoro che vanno da computer aziendali fino a workstation e ultrabook sottili e leggeri per il lavoro in mobilità. Insomma, ce n’è per tutte le esigenze, sia di potenza che per quanto riguarda la trasportabilità.

Tutti i portatili sono configurabili direttamente sul sito di Lenovo in base alle proprie esigenze. I sistemi Lenovo sono sottoposti a prove di resistenza per assicurare che soddisfino i più alti standard di affidabilità.

Offerta Lenovo, i modelli su cui utilizzare il codice sconto

ThinkPad Serie E (600-700€ ca.)

Progettati per la produttività e la protezione, si contraddistinguono anche per il loro design

(600-700€ ca.) Progettati per la produttività e la protezione, si contraddistinguono anche per il loro design ThinkPad Serie L (600-800€ ca.)

Portatili e dispositivi 2-in-1 che vantano estrema affidabilità, tastiere resistenti alle infiltrazioni, opzioni di sicurezza a prezzi estremamente vantaggiosi

(600-800€ ca.) Portatili e dispositivi 2-in-1 che vantano estrema affidabilità, tastiere resistenti alle infiltrazioni, opzioni di sicurezza a prezzi estremamente vantaggiosi ThinkPad Serie A (800-900€ ca.)

Portatili aziendali di fascia media ricchi di funzionalità e particolarmente attenti alla protezione

(800-900€ ca.) Portatili aziendali di fascia media ricchi di funzionalità e particolarmente attenti alla protezione ThinkPad Serie T (1000-1300€ ca.)

Portatili aziendali dalle alte prestazioni e studiati per durare

(1000-1300€ ca.) Portatili aziendali dalle alte prestazioni e studiati per durare ThinkPad Serie X (1100-1900€ ca.)

Ultrabook leggeri e funzionali studiate per garantire la massima produttività anche in movimento

(1100-1900€ ca.) Ultrabook leggeri e funzionali studiate per garantire la massima produttività anche in movimento ThinkPad Serie P (1300-200€ ca.)

Portatili con prestazioni da Workstation che garantiscono prestazioni grafiche e di elaborazione a velocità formidabili

Rimani sempre informato sulle migliori offerte con Tom’s Hardware!