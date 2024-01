Questo mouse verticale oggi vi costa POCHISSIMO! (-50%)

Questo mouse wireless ergonomico vi permetterà di lavorare senza affaticare polso e braccio, grazie al suo design unico e alla libertà totale offerta dalla connessione wireless. Il prezzo originale di 39,99€ è ora scontato a soli 19,90€, permettendovi di risparmiare esattamente il 50%.

Mouse verticale ergonomico Trust Bayo, chi dovrebbe acquistarlo?

Per coloro che trascorrono lunghe ore alla scrivania, il Trust Bayo Mouse Verticale Ricaricabile è una scelta saggia per mantenere la propria salute al primo posto. Con la sua impugnatura ergonomica, progettata per ridurre la tensione del braccio e del polso, vi consentirà di lavorare comodamente per tutto il giorno. Questo mouse verticale è particolarmente indicato per professionisti IT, grafici e chiunque altro operi frequentemente con il computer e desideri prevenire disturbi come la sindrome del tunnel carpale.

Il Trust Bayo si rivolge anche agli appassionati di sostenibilità, essendo fabbricato per il 79% con materiali riciclati. Comodamente ricaricabile, elimina il problema dei fili ingombranti. Con una sensibilità regolabile da 800 a 2400 DPI, si adatta a molteplici bisogni, sia che vi troviate a lavorare su fogli di calcolo particolarmente dettagliati, sia che vi concediate una breve pausa con il vostro videogioco preferito. E per coloro che desiderano un pizzico di eleganza in più, la barra di illuminazione laterale personalizzabile aggiunge un tocco distintivo al vostro spazio di lavoro, rendendolo unico.

Il Trust Bayo, in offerta a soli 19,90€, è il mouse wireless ideale per chi passa molte ore al computer e cerca comfort ed efficienza. La combinazione di design ergonomico, tecnologia wireless e personalizzazione del DPI ne rende un compagno eccezionale sia nel lavoro che nel gioco.

