Offerta TOP per questo backup esterno da 6TB WD My Book! (-51%)

Su Amazon è disponibile in super offerta per il Black Friday il WD My Book da 6TB, un dispositivo di storage di alta qualità, compatibile con PC e Mac, dotato di protezione con password e software di backup. Offre una velocità di trasferimento dati superiore grazie al cavo USB 3.0. Normalmente venduto a 266,00€, ora è in offerta a soli 129,99€. Questo significa che potrete acquistarlo usufruendo di un incredibile sconto del 51%! Non perdete l'occasione di acquistare questo fantastico hard disk a un prezzo così vantaggioso.

WD My Book, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta sul WD 6TB My Book è ideale per coloro che hanno bisogno di un ampio spazio di archiviazione per foto, video, musica e documenti vari. Grazie alla sua grande capacità di 6TB, offre ampio spazio per custodire tutti questi contenuti in sicurezza. È perfetto per professionisti come fotografi, videomaker, musicisti o per chiunque necessiti di un backup dei propri dati. L’unità è ottima per chi ricerca un prodotto facile da utilizzare: compatibile sia con Mac che con Windows, permette un trasferimento di file rapido e semplice.

Il WD 6TB My Book è un hard disk esterno di tipo desktop con un’interfaccia USB 3.0, per cui assicura trasferimenti di dati veloci. È protetto da una password e dispone di una crittografia hardware AES a 256 bit, che aumenta la sicurezza dei dati. Infatti, il software di backup incluso garantisce la sicurezza dei dati personali e di lavoro.

L'offerta sul WD 6TB My Book è una vera occasione da non perdere. L'hard disk, con la sua alta capacità di archiviazione e crittografia dei dati, assicura grande sicurezza per tutti i vostri file. Scontato a 129,99€ dal prezzo originale di 266,00€, è un investimento che vale ogni centesimo. Probabilmente non troverete un'offerta migliore per un prodotto con le stesse specificità e qualità. Lo consigliamo per la sua affidabilità, la sua versatilità e le sue eccezionali funzionalità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!