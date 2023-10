Offerte da Paura Acer: sconti fino a 500€ su notebook e PC

In un momento in cui le attenzioni dei consumatori sono rivolte al Black Friday, lo store ufficiale Acer taglia i prezzi su una vasta gamma di notebook e PC, offrendo sconti fino a 500€. Questi termineranno il 30 ottobre o prima in caso di esaurimento scorte, che si verificano quasi sempre su almeno due o tre prodotti.

Pertanto, sarà essenziale cogliere queste opportunità il prima possibile, specialmente considerando che la nuova promozione Acer include notebook che non sono mai stati scontati in precedenza. Questo potrebbe convincere un gran numero di utenti a procedere all'acquisto, mettendo fine alla loro ricerca del miglior laptop da acquistare entro la fine dell'anno.

Offerte da Paura Acer, perché approfittarne?

Come detto, chiunque sia alla ricerca di un portatile, non per forza da gaming o super avanzato, dovrebbe interessarsi alla promozione. Scendendo più nei particolari, riteniamo che coloro che desiderano acquistare un notebook con schermo OLED troveranno in questa promozione una delle migliori opportunità mai presentate fino ad oggi, rappresentata dall'eccellente Acer Swift Edge OLED.

Questo portatile da 16 pollici vedrà un taglio di prezzo di 500,00€ direttamente nel carrello, riducendo il suo costo da 1.499,00€ a soli 999,00€. La caratteristica distintiva di questo modello è lo schermo OLED, che utilizza l'omonima tecnologia avanzata di riproduzione delle immagini, la quale sta conquistando anche il mercato dei notebook, seppur lentamente. L'adozione di uno schermo OLED su un laptop significa godere di contrasti e dettagli senza precedenti su uno schermo così compatto come quello dei computer portatili, dettagli che saranno ulteriormente esaltati da questo modello grazie alla sua straordinaria risoluzione di 3840 x 2400.

Come abbiamo accennato, secondo i nostri dati storici, è la prima volta che Acer include questo notebook nelle sue promozioni, facendolo tra l'altro in maniera considerevole sul prezzo. Considerando che si tratta poi di un modello difficile da reperire altrove, l'offerta si rivela ancora più imperdibile di quanto già non fosse di per sé.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Acer dedicata alla promo, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare subito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Acer

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!