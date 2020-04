One-GX, il portatile gaming da 7 pollici sarà presto disponibile

One Notebook è un’azienda specializzata nella produzione di portatili ultracompatti da 7 a 8,4 pollici, e sta ora sviluppando un modello gaming, il One-GX. Le specifiche di quest’ultimo sono state progressivamente pubblicate sull’account Twitter dell’azienda tramite delle slide, l’ultima dei quali ne rivela anche la data di commercializzazione, il primo maggio.

A oggi, sappiamo che One-GX sarà un prodotto compatto con le dimensioni di un Nintendo Switch e che monterà un display HD, Full HD o Full HD+ da 7 pollici. Il dispositivo sarà equipaggiato con una CPU Intel Core Tiger Lake-Y a 10nm+, poiché stando a quanto dichiarato dai manager dell’azienda, le attuali proposte Ice Lake non garantiscono prestazioni grafiche adeguate, per lo meno non i modelli con un TDP inferiore ai 25W. Come potete immaginare, One-GX non disporrà di una GPU dedicata, ma si affiderà all’iGPU del processore.

One Notebook non ha ancora rilasciato informazioni sulla quantità di RAM o di memoria interna del dispositivo, ne se disporrà di un sistema di raffreddamento attivo. Detto questo, One-GX avrà una tastiera QWERTY completa e una batteria da 10000mAh, inoltre come il Nintendo Switch offrirà dei joystick wireless (2,4GHz) ricaricabili. Confermato anche il supporto alle connessioni 5G.

Per concludere non sappiamo di quali porte I/O sarà dotato, né il suo prezzo.