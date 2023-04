Il portale Hackaday ha riportato che uno sviluppatore, conosciuto come “BioBootloader“, ha creato Wolverine, un software in grado di conferire a programmi Python “abilità di rigenerazione” (così come l’omonimo supereroe Marvel). Wolverine si basa su GPT-4, modello linguistico AI multimodale creato da OpenAI attualmente disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus e in forma di API per i beta tester.

Per mostrare il funzionamento della sua opera, BioBootloader ha pubblicato un breve filmato su Twitter, che potete vedere anche in questa notizia, dove è possibile notare che aggiunge dei bug volontariamente al codice sorgente di un’applicazioni per verificare come Wolverine sia in grado di comprendere gli errori e correggerli.

Today I used GPT-4 to make "Wolverine" – it gives your python scripts regenerative healing abilities! Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it'll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2 — BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023

Il codice è disponibile gratuitamente su GitHub e lo sviluppatore ha affermato che la tecnica potrebbe essere applicata ad altri linguaggi di programmazione. Come riferito in precedenza, per il funzionamento di Wolverine è necessario richiedere una chiave API a OpenAI per GPT-3.5 o GPT-4, su cui vengono applicate tariffe per l’uso. Al momento, l’API GPT 3.5 è aperta a chiunque abbia un account OpenAI, ma l’accesso a GPT-4 è ancora limitato da una lista d’attesa.

Wolverine è un interessante esempio di come l’intelligenza artificiale stia progredendo e offrendo soluzioni innovative nel campo della programmazione. La capacità di un modello AI di individuare e correggere errori nei programmi potrebbe portare a una maggiore efficienza e a un risparmio di tempo. Con ulteriori progressi e ricerca, l’AI potrebbe diventare uno strumento sempre più prezioso per gli sviluppatori, aiutandoli a migliorare l’efficienza e la qualità del software. Tuttavia, è importante considerare attentamente le questioni etiche e di sicurezza associate all’uso di queste tecnologie per evitare potenziali problemi o abusi.