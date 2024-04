Prezzo TOP su questo monitor da gaming Philips! (-12%)

Questo monitor da gaming Philips, con il suo schermo curvo da 32", è progettato per offrirvi un'esperienza di gioco immersiva grazie alla sua curvatura di 1800R, angoli di visione di 178/178 e la tecnologia Adaptive Sync. Originariamente venduto a 227,37€, ora lo potete avere a soli 199,00€, beneficiando di uno sconto del 12%. Assicuratevi di cogliere questa opportunità per migliorare la vostra configurazione di gioco con uno schermo di alta qualità e grandi prestazioni.

Monitor da gaming Philips, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Philips è l'opzione ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità, senza compromettere sul prezzo. Con una curvatura di 1800R, un angolo di visione esteso di 178/178 gradi e la tecnologia Adaptive Sync a 75 Hz, questo dispositivo non solo offre immagini fluide e senza interruzioni ma anche dettagli nitidi e colori vivaci grazie al suo pannello VA. Giocatori di FPS, racing o RTS troveranno nella modalità di gioco SmartImage un alleato prezioso per ottimizzare la visualizzazione in base al tipo di gioco, migliorando così l'esperienza di gioco senza necessità di interventi manuali complicati.

Inoltre, per chi desidera una postazione di gioco o di lavoro ordinata e senza ingombri, il sistema di gestione dei cavi di questo monitor da gaming Philips offre una soluzione pratica ed efficiente. È, dunque, una scelta eccellente anche per professionisti nel settore della grafica, dell'editing video o di qualsiasi altro ambito che richieda visuali eccezionalmente definite e un'esperienza d'uso immersiva.

Questo monitor da gaming Philips rappresenta dunque una scelta ottimale per chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità. Con la sua tecnologia Adaptive Sync, diverse modalità di gioco e design curvo, offre un'immagine nitida e fluida ad un prezzo di 199€, rispetto al prezzo originale di 227,37€. La combinazione di prestazioni eccellenti, connettività ampia e prezzo competitivo lo rendono un acquisto altamente consigliato per potenziare il setup di gioco.

