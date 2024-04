Exploding Kittens in OFFERTA a 13€! Scontato del 6%!

Oggi vi segnaliamo un'offerta speciale su Amazon per il gioco di carte Exploding Kittens, un divertente party game adatto a giocatori dai 7 anni in su. Attualmente disponibile a soli 13,59€ anziché 14,40€, vi offre un risparmio del 6%. Questo gioco, che unisce astuzia e fortuna, vi garantirà ore di divertimento avvincente in compagnia di amici o familiari, mettendo alla prova le vostre capacità di sopravvivenza in un contesto esilarante e imprevedibile. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiungere Exploding Kittens alla vostra collezione di giochi da tavolo!

Exploding Kittens, chi dovrebbe acquistarlo?

Exploding Kittens è il gioco perfetto per chi desidera un'esperienza di intrattenimento leggera ma al tempo stesso strategica e competitiva, ideale per animare serate in famiglia o tra amici. Consigliato per giocatori dai 7 anni in su, questo gioco permette di coinvolgere da 2 a 5 partecipanti, offrendo momenti di puro divertimento e tensione in partite della durata media di 15 minuti.

Ogni partita a Exploding Kittens si trasforma in un momento carico di suspense, dove il rischio di un'esplosione è sempre in agguato ad ogni turno. La capacità di pianificare strategie, utilizzare astutamente le carte in proprio possesso e anticipare le mosse degli avversari sono qualità fondamentali in questo gioco. Il suo prezzo accessibile lo rende un'aggiunta perfetta per chiunque desideri aggiungere un tocco di euforia e risate alla propria collezione di giochi di carte. Per coloro che cercano un party game dal ritmo veloce, pieno di sorprese e con una forte dose di interazione tra i giocatori, Exploding Kittens è la scelta ideale.

Exploding Kittens offre un'esperienza di gioco unica, combinando strategia e umorismo in un card game che vi terrà letteralmente col fiato sospeso. I partecipanti pescano carte fino a che non appare l'Exploding Kitten, il quale può segnare la fine del gioco per chi non possiede una carta di salvezza. Vi troverete a giocare carte per evitare l'esplosione, sabotare gli avversari e cercare di sopravvivere fino alla fine. Con 56 carte e un regolamento inclusi, Exploding Kittens rappresenta una sfida divertente e avvincente per ogni tipo di giocatore.

Attualmente disponibile al prezzo di 13,59€, Exploding Kittens è un gioco che promette risate e intense competizioni. Grazie alla sua facile accessibilità e al ritmo veloce, è perfetto per riunire amici e familiari in divertenti sessioni di gioco. Che si tratti di una festa o di una serata tranquilla a casa, vi consigliamo caldamente l'acquisto per introdurre un tocco di allegria e strategia nelle vostre occasioni di svago.

