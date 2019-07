P75 Creator, il primo laptop da 17 pollici dedicato ai creativi firmato MSI

Il nuovo nato in casa MSI è il primo laptop con display da 17 della linea Prestige, che comprende diverse soluzioni studiate per i professionisti della creatività con l'obiettivo di rendere il loro lavoro più piacevole ed efficiente.

MSI si appresta a portare in Italia, nel mese di agosto, un nuovo modello di laptop appartenente alla linea Prestige, il P75 Creator (cod. 9SE-435IT). Questa linea di laptop MSI è dedicata in particolar modo ai creativi, a figure professionali come i content creator, designer, fotografi, fotografi o specialisti di animazione 3D.

Il nuovo modello, così come tutta la linea Prestige, consente alle figure citate di avere a disposizione un laptop prestante ed indicato a svolgere le loro attività anche in mobilità. Vediamone le caratteristiche più nel dettaglio: il P75 Creator offre un schermo Thin Bezel da 17,3″ con un pannello IPS Full HD ed è equipaggiato con un Intel Core i7-9750H di nona generazione (6 core / 12 thread – 2,6 / 4,5 GHz) che viene accompagnato da una GPU Nvidia GeForce RTX 2060.

In realtà, sul sito dedicato di MSI, è possibile configurarlo con hardware di fascia ancora più alta, ad esempio può montare anche un Core i9 di nona generazione oppure una GeForce RTX 2070 Max-Q, ed è inoltre possibile scegliere anche un pannello IPS UHD (3840×2160) per una maggiore definizione.

Per contenerne le dimensioni e il peso MSI ha pensato per lo chassis a una soluzione monoblocco in alluminio che permette al P75 Creator di rientrare in 18,9 mm di spessore con un peso di 2,25 Kg.

La batteria è una 4 celle ai polimeri di litio da 82 WHr che secondo quanto dichiarato da MSI dovrebbe garantire fino a 8 ore di autonomia in mobilità ma ovviamente questo dipende dal tipo di configurazione hardware, dall’uso che se ne fa e dalla modalità energetica selezionata. Menzione di merito per il touchpad formato XL con finitura premium, con sensore biometrico per rilevare le impronte digitali e permettere un rapido accesso.

Buona la connettività che conta una USB Type-C (USB 3.2 Gen 2 / DP / Thunderbolt 3), una Type-C (USB 3.2 Gen 1), ben tre USB 3.2, porta RJ45, un lettore Micro SD e una porta HDMI che supporta il 4K a 60 Hz.

Per il raffreddamento, in caso di uso intensivo, il P75 è stato dotato di tecnologia MSI Cooler Boost Trinity +, con tre ventole dedicate e 7 heatpipe.

MSI ha anche annunciato un aggiornamento del P65 Creator (cod. 9SE-620IT), che condivide col fratello maggiore quasi tutte le caratteristiche tecniche: è possibile configurarlo con lo stesso hardware e mantiene la medesima connettività. Cambiano le dimensioni del pannello, che in questo caso sono di 15,6 pollici, diminuisce anche lo spessore di 1 mm ed il peso che è di 1,9 Kg.

Questi due nuovi laptop saranno disponibili in Italia da agosto rispettivamente a 2149 e 2099 euro, comprensivi di un ricco bundle di accessori tra cui un mouse, una sacca per trasportarlo, cuffie per il gaming e un gadget, per un valore complessivo di 99 euro (salvo esaurimento scorte).