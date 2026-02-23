Microsoft continua a trasformare Paint, lo storico editor di immagini di Windows, in uno strumento sempre più competitivo rispetto alle soluzioni professionali. L'azienda di Redmond ha annunciato l'introduzione della rotazione libera per forme, oggetti e testo, una funzionalità apparentemente semplice ma che rappresenta un ulteriore tassello nell'evoluzione di un'applicazione che per decenni è rimasta sostanzialmente immutata. La novità è attualmente disponibile in anteprima attraverso il Windows Insider Program e si preannuncia come un'aggiunta significativa per chi utilizza Paint per operazioni di editing basilari.

La funzione di rotazione libera consente agli utenti di ruotare qualsiasi elemento selezionato a un angolo arbitrario, utilizzando semplicemente una maniglia di rotazione che appare sopra l'oggetto attivo. Per chi necessita di maggiore precisione, Paint offre anche un'opzione di rotazione personalizzata attraverso il menu dedicato, dove è possibile inserire un angolo specifico in gradi. Questa implementazione riflette un approccio pragmatico all'interfaccia utente, bilanciando la semplicità d'uso con opzioni avanzate per utenti più esigenti.

La trasformazione di Paint è iniziata relativamente di recente, con l'introduzione di funzionalità che fino a poco tempo fa sarebbero state impensabili per questo software. Il supporto per i livelli multipli e le immagini trasparenti ha rappresentato un punto di svolta fondamentale, avvicinando l'applicazione di Windows 11 a editor più sofisticati come Adobe Photoshop o GIMP. Sebbene quest'ultimo rimanga imbattibile per utilizzi professionali avanzati, la distanza si sta progressivamente accorciando per operazioni quotidiane di editing grafico.

La rotazione libera arriva con la versione 11.2601.391.0 di Paint, attualmente riservata agli Insider, con rilascio pubblico previsto nelle prossime settimane

L'approccio di Microsoft rispecchia una strategia più ampia di rinnovamento delle applicazioni native di Windows 11, con particolare attenzione al miglioramento della produttività e della qualità dell'esperienza utente. L'azienda ha dichiarato pubblicamente di voler concentrarsi quest'anno su questi aspetti piuttosto che sull'integrazione ossessiva di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, un cambio di rotta accolto positivamente dalla comunità tech dopo mesi di implementazioni AI spesso percepite come superflue.

La disponibilità iniziale attraverso il Windows Insider Program segue il consueto iter di distribuzione di Microsoft per le funzionalità sperimentali. Gli utenti interessati a testare la rotazione libera dovranno essere iscritti al programma e ricevere l'aggiornamento alla versione specifica dell'applicazione. Il rollout generale dovrebbe avvenire entro alcune settimane, come parte degli aggiornamenti cumulativi mensili per Windows 11.