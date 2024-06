PC Copilot+ più economici in arrivo? Forse sì, grazie al nuovo chip Snapdragon X

Durante l'ultimo evento Surface di Microsoft sono stati presentati i primi PC Copilot+ dotati di processori Snapdragon X di Qualcomm. Questi dispositivi partono da un prezzo di 1.229€, tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, potremmo presto vedere sul mercato dei portatili Copilot+ a prezzi più accessibili.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, Qualcomm starebbe lavorando a un processore Snapdragon X "economico" destinato ai dispositivi mainstream con prezzi compresi tra 599 e 799 dollari. Il chipset in questione, chiamato internamente "Canim", dovrebbe essere prodotto da TSMC utilizzando il processo a 4 nm. Si prevede che i notebook equipaggiati con questo nuovo processore debutteranno nel quarto trimestre del 2024.

Canim dovrebbe offrire una potenza di calcolo AI di 40 TOPS, leggermente inferiore ai 45 TOPS dei Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus. Se le informazioni si rivelassero corrette, questo implicherebbe che i dispositivi dotati di questo nuovo chip rispetterebbero lo standard Copilot+ di Microsoft, che richiede portatili con NPU capaci di elaborare oltre 40 trilioni di operazioni al secondo.

Nonostante il costo contenuto del chipset, Kuo non ha fornito ulteriori dettagli su Canim, come la configurazione dei core, le specifiche della GPU, le velocità di clock, le caratteristiche di connettività o le opzioni I/O. Sarà interessante osservare se Qualcomm deciderà di ridurre significativamente queste specifiche per differenziare questi dispositivi da quelli di fascia superiorei.

Nel frattempo, i primi PC Windows Copilot+ di marchi come Dell, HP, Acer, Asus, Samsung e Lenovo iniziano a essere disponibili proprio da questa settimana. Tra questi, ci sono anche i nuovi Microsoft Surface Pro e Surface Laptop.