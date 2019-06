pCloud, archiviazione sicura in cloud a portata di tutti

pCloud è un servizio di archiviazione su cloud, che consente di conservare file, immagini, video e documenti con un livello altissimo di sicurezza e di potervi accedere in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo.

Uno dei migliori servizi di cloud storage è pCloud: offre tutti i vantaggi dello storage cloud, con un livello di sicurezza più elevato. Ideato per proteggere i tuoi dati, offre una vasta selezione di funzionalità, tra cui alcune esclusive e non disponibili con altri servizi cloud come per esempio Dropbox. Fondata in Svizzera nel 2013, pCloud si sta facendo strada nel mondo del cloud storage di cui analizzeremo tutte le possibilità offerte.

pCloud ha una promozione ACTIVE per i suoi programmi a vita in occasione della Festa della Repubblica! Clicca sul pulsante per usufruire della promozione.

Come funziona?

pCloud è un servizio di archiviazione di file basato su cloud che consente di salvare documenti, foto, video e musica, facilmente e senza occupare spazio sul computer o sullo smartphone, se non si desidera farlo. Anche se il tuo computer o il tuo smartphone non sono in grado di contenere tutti i tuoi file o se i tuoi dispositivi non sono vicini a te, pCloud ti permetterà di espandere la tua raccolta e di accedere ai tuoi dati in ogni occasione. Mantenendo i tuoi file nel cloud, avrai la possibilità di accedervi e persino di condividerli, indipendentemente da dove ti trovi. Devi semplicemente accedere al tuo account pCloud.

Come accennato in precedenza, l’interfaccia dell’unità pCloud è facile da usare e tutte le opzioni sono intuitive. Una volta avviato il servizio, è possibile creare cartelle e organizzarle a seconda delle proprie esigenze, per iniziare a salvare i dati nel cloud. Quindi, potrai caricare foto, documenti, video e brani musicali. Il caricamento avviene in maniera veloce e non ci sono limiti di dimensioni del file. Si possono inoltre caricare intere cartelle.

Per condividere file, è possibile ottenere un collegamento per il download che è possibile pubblicare su tutte le app social o di messaggistica o inviare via e-mail. Un modo molto conveniente per condividere foto con familiari e amici. Per ricevere file di grandi dimensioni, è possibile condividere il link di condivisione, in modo che altri utenti possano caricare gli elementi richiesti anche se non dispongono del servizio pCloud. In questo modo, sarai in grado di ottenere i file direttamente sul tuo account.

pCloud utilizza la crittografia TLS / SSL per proteggere i tuoi file quando vengono trasferiti dal tuo computer ai loro server. I file vengono salvati in diverse posizioni del server in un’area di archiviazione dei dati estremamente sicura. Uno dei motivi per cui pCloud si rivela migliore di altri servizi cloud, è proprio la protezione dei dati. Infatti, oltre ad offrire una crittografia debole, Dropbox detiene le chiavi per la decrittografia dei file in modo che possano accedere ai tuoi dati in qualsiasi momento. Con pCloud, gli utenti che desiderano il massimo livello di sicurezza possono optare per Crypto, una soluzione che consente di proteggere i file più preziosi con la crittografia lato client.

Con questo tipo di protezione, solo tu avrai le chiavi per accedere ai dati. Si crea la password e nessun altro avrà accesso ad essa. Crypto offre una cartella crittografata in cui è possibile conservare i file personali e dal momento che viene applicata la privacy zero-knowledge, nemmeno pCloud può accedervi.

Conclusione

pCloud è una scelta eccellente per gli utenti che necessitano di archiviare foto, video e musica più facilmente e in modo sicuro. L’unità pCloud consente di estendere la capacità del tuo computer, consentendoti di accedere ai file da qualsiasi computer, utilizzando l’interfaccia web o dal tuo dispositivo mobile con l’aiuto delle app. pCloud non è solo più sicuro, ma è anche più veloce e più conveniente.