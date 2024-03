5GB di spazio cloud non bastano ai nostri lettori, la maggior parte paga per avere più spazio

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come Apple sia stata accusata di aver gonfiato i prezzi di iCloud, unicamente per incrementare i propri profitti. L’azione legale sostiene che Apple ha limitato fortemente le possibilità degli utenti, obbligando a poter usare unicamente iCloud per il backup dei dispositivi, offrendo poi solamente 5GB di spazio gratuito per costringerli, in buona sostanza, a pagare un abbonamento extra per avere lo spazio necessario per i propri backup.

Il limite di 5GB risale al 2011, ormai 13 anni fa; tantissimi, soprattutto se pensate a quanto velocemente si è evoluta la tecnologia in questi anni. Abbiamo colto l’occasione per chiedervi se 5GB di spazio sono ancora abbastanza, oggi vediamo le vostre risposte.

5GB di spazio cloud sono ancora abbastanza? No, 5GB non bastano. Pago un abbonamento per avere di più (30%) No, 5GB non bastano. Uso altri operatori per avere più spazio (24%) No, 5GB non bastano. Pago ma con un altro fornitore (8%) No, 5GB non bastano. Tengo tutti i miei dati in locale (22%) Non mi fido a mettere le mie cose sul cloud (10%) Sì per me 5GB sono sufficienti (7%) Totale voti: 203 Il sondaggio è chiuso dal 11/03/2024

Complessivamente, l’83% di voi sostiene che 5GB non bastano più e che quindi è necessario pagare un abbonamento, o affidarsi ad altri servizi, per poter effettuare il backup del proprio iPhone o iPad. Il 7% afferma di cavarsela con 5GB, probabilmente eliminando gli elementi più ingombranti dal backup, mentre il 10% dei votanti sostiene di non mettere nulla sul cloud.

Analizzando più nel dettaglio i risultati, il 30% di voi paga un abbonamento Apple per avere più spazio, mentre il 22% tiene i dati in locale, una volta riempiti i 5GB disponibili. Tutti gli altri pagano un servizio esterno ad Apple per avere più spazio sul cloud, come ad esempio Microsoft Onedrive, o Google Drive.

5GB di spazio sono veramente pochi, ma ci sono degli stratagemmi che si possono usare per riuscire a fare comunque il backup di iPhone e iPad senza dover pagare di più. Un buon consiglio è per esempio non fare il backup di foto e video su iCloud: si tratta quasi certamente della fetta più grossa dei GB occupati sul vostro iPhone e vanno a saturare molto rapidamente i 5GB gratuiti. Il consiglio è di usare per foto e video altri servizi, come ad esempio Google Foto o Amazon Photos, disponibile gratuitamente per gli utenti Amazon Prime (se non siete iscritti, potete provarlo gratis per 30 giorni) e che offre 5GB per i video e spazio illimitato per le foto.