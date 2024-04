Spazio cloud a vita a prezzi FOLLI grazie a Internxt! -75% ma solo per poche ore

Oggi giorno, l'impiego del cloud storage come soluzione per l'archiviazione o il backup dei dati personali è diventato una pratica comune. Tuttavia, l'obbligo di ricordare di rinnovare periodicamente l'abbonamento può risultare fastidioso per molti. Per un periodo limitato, Internxt elimina la necessità di sottoscrivere abbonamenti ricorrenti, offrendo la possibilità di accedere al servizio mediante un pagamento una tantum. I piani arrivano a offrire fino a 10TB di spazio di archiviazione, permettendovi di beneficiare di un incredibile sconto del 75% sul costo totale. Un esempio: l'acquisto di 2TB di spazio avrà un costo di soli 124,75€ anziché 499€. È importante ribadire che questo pagamento è unico, pertanto non dovrete preoccuparvi di rinnovi di abbonamento o costi nascosti in futuro.

Vedi offerta su Internxt

Internxt, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo servizio va oltre la semplice archiviazione dei dati, offrendo una suite completa pensata per la massima sicurezza e comodità dell'utente. Avrete la possibilità di condividere file e cartelle con una crittografia robusta e la protezione aggiuntiva di password. Questo livello di sicurezza è integrato dalla comodità di poter accedere ai propri file da qualsiasi dispositivo, garantendo così flessibilità e continuità nel lavoro o nella gestione personale dei dati.

La capacità di caricare file fino a 20GB permette di gestire anche i documenti più ingombranti con facilità, mentre l'autenticazione a due fattori rafforza ulteriormente la sicurezza dell'account dell'utente. La garanzia di rimborso di 30 giorni offre inoltre la possibilità di testare il servizio senza rischi, sottolineando la fiducia di Internxt nella qualità e nella sicurezza della sua offerta.

Che siate alla ricerca di un sistema affidabile per archiviare e condividere grandi volumi di file o semplicemente utenti che desiderano tenere al sicuro i propri ricordi più preziosi, Internxt offre una risposta completa e conveniente. E con il suo modello di pagamento una tantum e l'assenza di rinnovi di abbonamento, assieme a un insieme di servizi premium e garanzie, si candida come la scelta preferenziale per guardare al futuro dell'archiviazione dei dati con serenità e sicurezza.

Vedi offerta su Internxt