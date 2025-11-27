Philips Monitors: innovazione, design e sostenibilità per il futuro del display

Luca Lenti

Il 2025 è stato un anno di transizione importante per il settore. Nonostante un mercato complessivamente stabile in termini di volumi, abbiamo assistito a una crescita costante nel segmento B2B, in particolare nel comparto pubblico - sanità, PA e istruzione - che ha bilanciato la leggera flessione del settore privato.

In Italia, Philips Monitors detiene oggi una quota di mercato vicina al 25%, con un posizionamento forte nel mondo corporate e nelle PMI, che rappresentano oltre il 99% del tessuto imprenditoriale nazionale.

Sul fronte tecnologico, la tendenza dominante è quella verso display più grandi e multifunzionali, con diagonali da 27 pollici in su e dotati di docking station integrata tramite connessione USB-C che consentono ricarica, connessione di rete, trasferimento dati e video con un solo cavo.

Allo stesso tempo, cresce la domanda di soluzioni a basso impatto ambientale TCO Certified ed Energy Star, a conferma che la sostenibilità è ormai un criterio tecnico di valutazione anche nelle gare pubbliche.

Queste dinamiche hanno guidato la nostra strategia nel 2025, orientandosi verso prodotti versatili, performanti e responsabili verso l’ambiente, pensati per rispondere a un’utenza sempre più esigente e consapevole.