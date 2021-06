PiWings, il drone alimentato da un Raspberry Pi Pico

PiWings è un incredibile progetto sviluppato da Ravi Butani formato da un drone dotato di quattro eliche e alimentato da Raspberry Pi Pico. Coinvolge un PCB – printed circuit board, ovvero un circuito stampato – personalizzato, un Raspberry Pi Pico e un’applicazione originale che gira su Android per controllare il drone.

Photo: Ravi Butani

Il nuovo drone alimentato da Raspberry Pi Pico potrà supportare una IMU (Inertial Measurement Unit, unità di misura inerziale) a sei assi, che viene utilizzata per misurare le forze di orientamento e accelerazione – per correggere i movimenti indesiderati del drone e mantenerlo stabile -, poi avrà un modulo per la pressione barometrica, quindi quella dell’aria e sei piccoli MOSFET SOT23 che azionano i motori che richiedono 3A di corrente, molto più di quanto può essere fornito in sicurezza tramite moduli motore generici come i MX1508 e L9110S. Si possono anche aggiungere altri componenti al drone, tramite sensori I2C e SPI: bisogna però sempre assicurarsi che il dispositivo sia bilanciato e che non superi un determinato peso per garantirne un volo regolare.

Il firmware di questo progetto è stato realizzato da zero da Ravi Butani basandosi sulla semplicità. I migliori progetti che coinvolgono Raspberry Pi sono adatti a tutti e questo drone non fa eccezione: Butani voleva che il progetto fosse accessibile agli adulti ma anche ai più piccoli, che potrebbero non avere la stessa esperienza di programmazione. L’ha quindi reso un progetto ideale per i giovani, anche dentro l’ambiente scolastico. Inoltre è possibile utilizzare il progetto anche su bicotteri, esacotteri e perfino hovercraft. Insomma, è estremamente versatile. E può essere utilizzato anche con i droni ad ala fissa.

Anche i controlli sono estremamente facili da configurare e utilizzare grazie all’app Android in dotazione. Ciò rende possibile pilotare e manovrare il drone alimentato da Raspberry Pi Pico – disponibile anche su Amazon – utilizzando il touchscreen del dispositivo Android. Qui sotto è possibile vedere una demo di volo del Raspberry Pi Pico Drone effettuata da Ravi Butani, in cui si può notare la semplicità di utilizzo, dal collegamento iniziale alla fase di volo.