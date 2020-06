PlayStation 5, design ispirato da un PC Zotac?

Come ormai tutti sappiamo, giovedì scorso Sony ha tolto il sipario sulla sua console di prossima generazione, ovvero PlayStation 5. Il suo particolare design ha spaccato in metà il pubblico, soprattutto la versione con supporto ottico la quale presenta una notevole asimmetria, quasi come se non fosse inizialmente previsto e che l’unica versione che doveva uscire fosse la Digital Only.

Del design se n’è parlato abbondantemente e non siamo qui ad annoiarvi con quelle che sono state le scelte stilistiche di Sony, condivisibili o meno, per creare la sua nuova console. Nonostante ciò questo design coraggioso, avveniristico, con questo contrasto di colori, era qualcosa di già visto.

Come per magia, sulla pagina Facebook ufficiale di Zotac, è apparsa una immagine che mette a confronto MEK1, un PC da gaming ultracompatto ed ideale da affiancare alla propria TV in salotto, e PlayStation 5. Così quel design estremamente audace non ci è più sembrato tanto “originale”. Ovviamente non stiamo insinuando che Sony abbia copiato o si sia ispirata al design del PC di Zotac, ma le somiglianze sono molte.

Per chi non lo sapesse Zotac MEK1 fece il suo debutto nel mercato durante il corso del 2017, quindi ben prima di qualsiasi approccio da parte di Sony nel creare un design per la sua futura console.

La prima cosa che salta all’occhio sono sicuramente i colori: sia su PlayStation 5 che su Zotac MEK1 abbiamo un corpo centrale di colore nero lucido avvolto da due plastiche di colore bianco opaco. Entrambi presentano dei led di colore blu il cui compito è quello di accentuare parte del profilo dei prodotti. Una differenza sostanziale sta nelle linee, molto più morbide e tondeggianti su PlayStation 5 mentre su Zotac MEK1 sono più decise e squadrate.

Detto ciò siamo tutti curiosi di poter vedere dal vivo la nuova console di Sony e provarla con mano. Purtroppo ancora non si sa nulla sulla data precisa di uscita ne tanto meno il prezzo di entrambe le versioni.