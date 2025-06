In un’epoca in cui ogni istante viene filtrato, modificato e condiviso digitalmente, c’è un modo autentico per tornare all’essenza della fotografia: scattare, stampare e sorridere. Con meno di 100€, potete oggi riscoprire la magia della Polaroid con la Polaroid Now Generation 2 e la sua pratica custodia portatile. Nessuno schermo, nessun filtro: solo voi e il momento che state vivendo, catturato per sempre su pellicola istantanea. È il piacere della fotografia tangibile, da toccare, condividere e conservare.

Polaroid Now Gen 2, chi dovrebbe acquistarla?

La Polaroid Now Gen 2 è l’evoluzione della classica fotocamera analogica, ora realizzata con il 40% di materiali riciclati e dotata di una batteria interna ricaricabile tramite USB-C. Questo nuovo modello non solo rispetta l’ambiente, ma rende anche più semplice immortalare ogni attimo grazie alla doppia esposizione, al self-timer e a un flash preciso che valorizza ogni soggetto. È l’accessorio perfetto per chi desidera un ricordo autentico e fuori dal digitale.

Compatibile con pellicole i-Type e 600, questa fotocamera istantanea vi permette di scattare, conservare e custodire ogni immagine, trasformando la quotidianità in piccoli capolavori da collezionare. E con la possibilità di scegliere tra quattro colori vibranti (Black, Panda, Red e Blue) ogni fotocamera riflette il vostro stile personale. Nella confezione troverete anche una tracolla e il cavo USB per la ricarica, così da essere pronti a partire subito.

A completare l’offerta, c’è la custodia portatile compatibile con i principali modelli Polaroid box-type, come OneStep e Now i-Type. Dotata di patta pieghevole con chiusura magnetica, chiusura interna a coulisse e una pratica tasca posteriore con tracolla, è il modo più elegante e sicuro per portare sempre con voi la vostra compagna di scatti. Con meno di 100€, vi regalate un’esperienza fotografica vera, creativa e senza tempo.

Vedi offerta su Amazon