Se siete alla ricerca di un mini PC potente e compatto per il lavoro, la produttività o l'intrattenimento ad alte prestazioni, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attiva su Amazon per il BOSGAME P2 Pro. Questo mini computer è disponibile a soli 559,20€, grazie a uno sconto del 20% applicato in fase di checkout, rispetto al prezzo consigliato di 699€. Una promozione davvero imperdibile per chi desidera un dispositivo di fascia alta a un prezzo competitivo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

BOSGAME P2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

BOSGAME P2 Pro è equipaggiato con un processore Intel Core i9-12900H di dodicesima generazione, dotato di 14 core e 20 thread e capace di raggiungere una frequenza massima di 5,0 GHz. Questa architettura ibrida garantisce prestazioni eccezionali sia in ambito single-thread che in multitasking, rendendo il dispositivo perfetto per attività impegnative come gaming leggero, rendering, programmazione e calcolo ad alte prestazioni.

A supportare la potenza del processore troviamo 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e un veloce SSD PCIe 4.0 da 1 TB, che assicurano velocità di caricamento fulminee e massima fluidità durante l'utilizzo intensivo. Sul fronte grafico, il mini PC si affida alla GPU integrata Intel Iris Xe, in grado di gestire video in 4K, editing grafico leggero e l'esecuzione di giochi meno esigenti.

Tra le caratteristiche più interessanti, spicca il supporto alla connessione a tre monitor simultanei con risoluzione fino a 8K a 60Hz, ideale per chi lavora con software di grafica, trading o gestione di dati. Le interfacce avanzate includono Thunderbolt 4, porte USB 3.2 Gen2, HDMI 2.0, DisplayPort e doppia porta LAN 2.5Gbps, garantendo la massima versatilità per ogni esigenza professionale o domestica.

Inoltre, BOSGAME P2 Pro è dotato di WiFi 6, Bluetooth 5.2, funzionalità Wake-on-LAN, accensione automatica e sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, offrendo un pacchetto completo e pronto all'uso. A soli 559,20€, questo mini PC ad alte prestazioni rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo compatto, potente e ricco di funzionalità moderne. Approfittate subito dell'offerta su Amazon prima che termini. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

