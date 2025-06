L’estate è arrivata e con essa anche nuove opportunità per rinnovare il vostro parco tecnologico, grazie all’iniziativa di Lenovo. In questo periodo limitato, Lenovo mette a disposizione due codici sconto che vi permetteranno di ottenere risparmi concreti su una vasta gamma di dispositivi tech. Che siate professionisti alla ricerca di strumenti affidabili o utenti alla ricerca di un nuovo PC per l’intrattenimento quotidiano, è il momento ideale per approfittarne. Gli sconti raggiungono soglie molto interessanti e rendono ancora più conveniente l’acquisto di prodotti tecnologici di qualità.

Fino al 42% su Lenovo, perché approfittarne?

Il primo codice sconto da conoscere è "THINKJUNE", riservato alla prestigiosa linea ThinkPad, da sempre considerata un punto di riferimento nel mondo del computing professionale. Questo coupon apre le porte a offerte esclusive su laptop solidi, performanti e adatti a un uso intensivo. Un esempio su tutti è il ThinkPad L13 Yoga G4, uno dei modelli di punta di questa promozione: grazie a uno sconto del 42%, rappresenta una delle occasioni più vantaggiose del momento. Questo 2-in-1 con schermo touchscreen combina funzionalità, portabilità e versatilità, risultando perfetto per chi lavora in mobilità o ha bisogno di un PC flessibile e affidabile.

Per chi invece desidera orientarsi verso altre tipologie di prodotti, Lenovo propone anche il codice "JUNE", utilizzabile su numerosi dispositivi al di fuori della serie ThinkPad. Potrete così accedere a sconti su notebook IdeaPad, desktop, monitor, accessori e molto altro, coprendo ogni esigenza tecnologica possibile. Che si tratti di un PC per lo studio, per il tempo libero o per la casa, questa promozione vi consente di ottenere un risparmio significativo senza rinunciare alla qualità costruttiva e alle prestazioni che contraddistinguono il marchio Lenovo.

Vi invitiamo quindi a non perdere questa occasione: la promozione è valida solo per un periodo limitato, e rappresenta una delle migliori opportunità del momento per investire in tecnologia di valore. Scegliete il PC o tablet più adatto alle vostre necessità, approfittate dei coupon a seconda del prodotto selezionato, e completate l’acquisto direttamente sul sito ufficiale.

