Se state cercando di fare un salto di qualità nella vostra esperienza visiva senza dover necessariamente investire nei costosi pannelli OLED, questo monitor gaming Mini LED rappresenta un’opportunità davvero vantaggiosa. Pur riconoscendo che l’OLED rimane un punto di riferimento tecnologico per molti aspetti, il prezzo estremamente competitivo di questo modello lo rende una scelta più che sensata. Grazie a due coupon attivabili (uno fisso da 50€ e un secondo che applica un ulteriore sconto del 10%) il prezzo finale scende notevolmente rispetto ai 349€ indicati. Un’occasione difficile da ignorare, soprattutto se considerate le caratteristiche offerte.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

KTC M27T6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il punto di forza di questo monitor è senza dubbio il suo sistema di retroilluminazione Mini LED, con ben 1152 zone di controllo indipendenti che assicurano una gestione della luce precisa e reattiva. In combinazione con la certificazione VESA DisplayHDR 1400, si ottiene un picco di luminosità di 1400 nits e un rapporto di contrasto dinamico estremamente elevato. Questo significa che i dettagli nelle ombre vengono restituiti con profondità sorprendente, mentre le aree luminose mantengono tutta la loro brillantezza, offrendo un livello di qualità dell’immagine tipico del segmento professionale.

Sul fronte della qualità dell’immagine, il pannello 2K QHD da 27 pollici si basa su una nuova generazione HVA, che unisce i pregi dei pannelli VA e FAST-IPS. Questo garantisce una resa cromatica precisa, un contrasto elevato e una velocità di risposta di soli 1 ms, ideale per eliminare qualsiasi problema di ghosting o effetto scia. Per i videogiocatori più esigenti, la frequenza di aggiornamento di 180 Hz e la compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync assicurano un gameplay fluido, reattivo e privo di tearing.

Infine, questo monitor non si limita a stupire con le sue prestazioni tecniche: offre anche un’eccellente versatilità. Il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, unito alla compatibilità con dispositivi come PC, laptop e console tramite porte HDMI 2.0 e DP1.4, lo rende adatto a ogni tipo di utilizzo. Inoltre, la tecnologia Quantum Dot garantisce una copertura colore quasi cinematografica, con il 99% sRGB e il 96% DCI-P3 calibrati con precisione (△E<2), restituendo fedelmente la visione originale di registi e sviluppatori. Se desiderate un monitor di livello superiore senza il prezzo da fascia alta, questa è la scelta giusta per voi.

