Potenzia il tuo Wi-Fi con AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, ora con uno SCONTO del 37% su Amazon!

Se volete migliorare la copertura della vostra rete domestica e ottenere una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Infatti, AVM FRITZ!Repeater 1200 AX è disponibile a soli 60,20€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato di 95,99€. Un'occasione da non perdere per chi desidera un segnale Wi-Fi potente e affidabile.

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, chi dovrebbe acquistarlo?

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX rappresenta la scelta perfetta per chi vuole potenziare la propria rete Wi-Fi senza complicazioni. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, questo ripetitore Wi-Fi dual band garantisce velocità eccezionali: fino a 2.400 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz, permettendovi di navigare, giocare online e guardare contenuti in streaming senza interruzioni.

Uno dei principali vantaggi di questo dispositivo è il supporto ai canali da 160 MHz, che consente di raggiungere una velocità complessiva fino a 3.000 Mbps. Inoltre, integra una porta Gigabit LAN, perfetta per collegare dispositivi cablati o creare un ponte LAN per una connessione ancora più stabile.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh, AVM FRITZ!Repeater 1200 AX si integra perfettamente con altri dispositivi AVM, unificando tutti i punti di accesso in un’unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimizzate. L'installazione è semplicissima grazie al pulsante WPS, che permette di configurare il ripetitore in pochi secondi senza dover accedere a impostazioni complicate.

Un altro grande punto di forza è la compatibilità universale: questo ripetitore funziona con qualsiasi router wireless o access point, rendendolo una soluzione versatile per ogni tipo di connessione domestica. L’interfaccia in italiano garantisce una gestione intuitiva e immediata.

Con uno sconto del 37%, AVM FRITZ!Repeater 1200 AX è una scelta eccellente per chi cerca un Wi-Fi più veloce, stabile e performante in tutta la casa. Approfittate di questa promozione su Amazon e migliorate subito la vostra rete domestica! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori ripetitori Wi-Fi e range extender per ulteriori consigli.

