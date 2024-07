Pre-ordinalo in SCONTO: monitor da gaming MSI ASSURDO con 360Hz e QD-OLED! (-182€)

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa ridefinire la vostra esperienza di gioco, portandola a livelli mai raggiunti prima, allora dovreste assolutamente considerare questa offerta su Amazon in pre-order. Il monitor da gaming MSI MAG 271QPX è ora pre-ordinabile al prezzo di 813,99€, con data di uscita fissata al 13 luglio 2024: siamo pronti per un prodotto senza compromessi!

Monitor da gaming MSI MAG 271QPX, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MSI MAG 271QPX è l'alleato perfetto per i giocatori più esigenti e per i professionisti che necessitano di una riproduzione cromatica impeccabile. Questo dispositivo si rivolge a coloro che desiderano immergersi completamente nei loro mondi virtuali preferiti, beneficiando di una qualità dell'immagine senza precedenti. Con il suo pannello Quantum Dot OLED da 26,5 pollici, è pronto a offrire una risoluzione WQHD di 2560 x 1440 pixel, garantendo dettagli nitidi e una definizione eccezionale.

La vera rivoluzione di questo monitor risiede nelle sue specifiche tecniche di alto livello. Il refresh rate di 360Hz combinato con un tempo di risposta di soli 0,03ms assicura una fluidità di movimento estrema, essenziale per i giochi competitivi dove ogni millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La copertura del 99,1% dello spazio colore DCI-P3 e la profondità di colore a 10 bit del pannello QD-OLED permettono di visualizzare oltre un miliardo di sfumature, rendendo ogni scena incredibilmente realistica e coinvolgente.

Il sistema di raffreddamento senza ventole, basato su un dissipatore di calore in grafene, assicura un funzionamento silenzioso e affidabile nel tempo. Inoltre, la tecnologia OLED Care 2.0 previene efficacemente il rischio di burn-in, un problema comune nei pannelli OLED, garantendo così una durata prolungata del display.

In pre-ordine a 813,99€, il monitor da gaming MSI MAG 271QPX rappresenta un investimento significativo per chi cerca il meglio in termini di qualità dell'immagine e prestazioni di gioco. La combinazione di tecnologia QD-OLED, refresh rate elevato e tempo di risposta ultra-basso lo pone al vertice della categoria dei monitor da gaming.

