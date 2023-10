Predator Connect W6: Il Router Certificato NVIDIA GeForce NOW

Il nuovo router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E, sviluppato da Acer, è entrato ufficialmente a far parte del programma dei dispositivi certificati NVIDIA GeForce NOW, aprendo la strada a un'esperienza di gioco cloud-based di alta qualità.

I router certificati NVIDIA GeForce NOW, sono pensati per offrire prestazioni ottimali con il celebre servizio di streaming.

Questo router offre prestazioni eccezionali con NVIDIA GeForce NOW, consentendo lo streaming fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo con ray-tracing, fornendo un ambiente di gioco stabile, veloce e ottimizzato automaticamente per risoluzioni e frame rate elevati.

Grazie all'iscrizione a NVIDIA GeForce NOW Ultimate, i giocatori possono godere di un rapido accesso alle piattaforme basate su GeForce RTX 4080, sessioni di gioco di otto ore e un'esperienza competitiva ad alta risoluzione, con una latenza ridotta, fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo.

Questo router, alimentato da un processore Arm Cortex Quadcore da 2 GHz, 1 GB di RAM DDR4 e 4 GB di ROM, è in grado di gestire il carico di gioco in 4K/8K senza tentennamenti di sorta.

Il Predator Connect W6 supporta il nuovo standard Wi-Fi 6E e può operare fino a una velocità di 7,8 Gbps, offrendo esperienze fluide e cristalline per il gaming, lo streaming multimediale e la realtà virtuale.







Con oltre 1.600 titoli supportati da GeForce NOW e l'aggiunta continua di nuovi giochi, i giocatori possono godere di un'ampia varietà di titoli, tra cui: Cyberpunk 2077, Baldur's Gate III e A Plague Tale: Requiem.

Il software QoS (Quality of Service) del router è stato sviluppato da Acer in collaborazione con NVIDIA per garantire bassa latenza e zero perdita di pacchetti e/o fotogrammi, rendendo l'esperienza di gioco online di prim'ordine.

L'applicazione Acer Predator Connect Mobile consente, inoltre, il controllo remoto del router tramite smartphone o tablet.

Il Predator Connect W6 Wi-Fi 6E, grazie al software Hybrid QoS, offre connettività veloce e senza interruzioni su una rete Wi-Fi tri-band a 6 GHz.

Grazie alle connessioni multiple Wi-Fi 6E, il router consente ai giocatori di raggiungere velocità di picco fino a 7,8 Gbps con latenze ridotte di circa 2 ms, assicurando un'esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni.

In definitiva, il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E, certificato NVIDIA GeForce NOW, offre una soluzione all'avanguardia per i giocatori che cercano prestazioni di gioco eccezionali e un'esperienza di streaming senza compromessi.