Black Friday Surfshark VPN: 86% di sconto + 5 mesi IN REGALO!

Vi informiamo che in occasione del Black Friday 2023, Surfshark propone sconti fino all'86% sui suoi piani di abbonamento VPN, oltre a espandere la durata del servizio fino a ben 5 mesi extra. Questa promozione è disponibile già da ora, così come quelle segnalate nel nostro articolo dedicato alle migliori offerte Black Friday per le VPN.

Stiamo parlando ovviamente di un software o servizio in abbonamento che vi consentirà di proteggere la vostra privacy online, navigando in maniera sicura e anonima sul web con la massima semplicità. Per quanto riguarda i prezzi, lo sconto massimo è disponibile attivando il piano biennale Surfshark Starter. Tuttavia, se preferite, potete optare per il piano Surfshark One+, che vi garantirà comunque uno sconto dell'80%, oltre a 5 mesi aggiuntivi nell'abbonamento.

Surfshark VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Gli utenti che trarranno vantaggio da un eventuale iscrizione sono quelli che hanno l'obiettivo principale di proteggere la privacy online. A questo si aggiunge la capacità di accedere a contenuti georestritti, un bel vantaggio per chi desidera visualizzare film e serie TV su piattaforme di streaming nella loro lingua originale o che non sono disponibili in Italia. Inoltre, ne trarranno beneficio anche coloro che vorranno usare una connessione internet più sicura in luoghi pubblici.

Oltre ai benefici evidenziati, c'è un altro vantaggio e spesso trascurato nel sottoscrivere una VPN come Surfshark, ovvero la possibilità di risparmiare denaro in alcuni negozi online, servizi di noleggio e compagnie aeree, i quali spesso stabiliscono i loro prezzi in base alla vostra posizione geografica. Fingendo di essere in un altro paese, potreste quindi risparmiare cifre importanti su un eventuale viaggio.

Data l'occasione del Black Friday, le probabilità che l'offerta attuale sia migliore di quelle disponibili durante il resto dell'anno sono elevate. Di fatto, ci è difficile ricordare un'offerta passata che includeva 5 mesi extra insieme a sconti che partono dall'80%. Perciò, vi consigliamo di cogliere subito l'opportunità, poiché l'offerta potrebbe esaurirsi prima del Black Friday stesso.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Come detto, però, vi invitiamo di farlo il prima possibile.

