Prendi il controllo della privacy online: scegli TunnelBear VPN con uno sconto del 67%

Se siete alla ricerca di una VPN per rinnovare il vostro abbonamento e state pensando di cambiare fornitore per risparmiare, vale la pena considerare la nuova promozione di TunnelBear. Al momento, il servizio propone uno sconto del 58% sul piano biennale, ma il vero affare si trova nel piano annuale, che consente un risparmio del 67%. Così facendo, potrete avere accesso a una delle VPN migliori spendendo circa 3€ al mese.

TunnelBear: perché sceglierla e a chi è consigliata?

In termini di sicurezza, TunnelBear garantisce una protezione robusta grazie alla crittografia AES-256, uno standard militare che offre un alto livello di tutela dei dati personali. Inoltre, la politica no-log del provider assicura che nessuna informazione relativa alle attività online venga conservata, il che rende questo servizio particolarmente affidabile per chi desidera navigare in modo sicuro e anonimo, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche.

Tra le funzionalità di TunnelBear spicca GhostBear, una tecnologia che rende il traffico VPN meno riconoscibile, facilitando l'elusione delle restrizioni imposte da governi o reti particolarmente restrittive. A livello di prestazioni, TunnelBear si distingue per stabilità e velocità, competendo con le VPN più rapide disponibili, il che la rende perfetta per lo streaming, la navigazione quotidiana e l'uso su dispositivi mobili.

In sintesi, TunnelBear è un servizio consigliato a chi cerca una VPN dal prezzo accessibile, facile da utilizzare e con solide garanzie di sicurezza. Si rivolge a chi desidera uno strumento leggero e intuitivo per proteggere la propria privacy online e a chi si trova in paesi con restrizioni su internet, offrendo un modo efficace per aggirare la censura senza complicazioni.

