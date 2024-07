Presto sarà possibile sfruttare la GameBoy Camera come Webcam (ma è terribile)

Quanto deve essere pessima una webcam perché qualcuno ti chieda di sostituirla? Qualunque cosa voi stiate immaginando, nulla può battere una Game Boy Camera convertita in webcam. Se avete ancora vecchi hardware in giro, gli sviluppatori dietro GB Operator stanno lavorando duramente per sviluppare una nuova funzionalità.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In un'intervista a Time Extension, gli sviluppatori di GB Operator hanno annunciato che stanno sviluppando una funzione per utilizzare la Game Boy Camera come webcam. GB Operator è già un dispositivo impressionante; si tratta di un dock USB per cartucce in cui puoi inserire giochi per Game Boy, Game Boy Color o Game Boy Advance. Puoi quindi giocare alla tua libreria tramite l'emulatore incluso, fare backup dei salvataggi dalle tue cartucce e persino creare app homebrew, il tutto utilizzando i giochi senza fare nulla di illegale.

Attualmente, GB Operator supporta già la Game Boy Camera, ma solo per scattare foto. Ora, gli sviluppatori sperano di aggiungere una funzione webcam, così potrete presentarvi alla prossima riunione di lavoro con un'immagine in bianco e nero a 3 FPS che sembra registrata da una vecchia fotocamera.

Se stai cercando qualcosa che ti mostri sotto una luce migliore e decidi che questa non fa per te, dai un'occhiata alle nostre scelte delle migliori webcam per trovare ispirazione.