Manca davvero pochissimo al lancio delle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4000. Infatti, Jensen Huang, CEO dell’azienda. ha recentemente annunciato che verranno presto svelate ulteriori novità sulle nuove schede all’evento del GTC 2022, il cui keynote si terrà il 20 settembre. Nel corso delle ultime settimane, abbiamo assistito alla comparsa in rete di numerosi rumor inerenti alle RTX 4070, RTX 4080, RTX 4090, che vi abbiamo prontamente riportato sulle nostre pagine.

Sul forum cinese Chiphell, sono stati pubblicati alcuni screenshot che mostrano i risultati del benchmark 3DMark Time Spy Extreme effettuato su una misteriosa scheda RTX 40 senza nome, dove ha ottenuto 20.192 punti, leggermente più dei 19.000 previsti in precedenza, maggiore del 78% rispetto alla RTX 3090 Ti, l’attuale top di gamma della gamma “Ampere”, e del 90% nei confronti della RTX 3090. Inoltre, la frequenza massima registrata è di 3.015MHz, un valore decisamente elevato per una GPU, mentre la temperatura oscillava intorno ai 65°C (con una temperatura ambiente di 30°C). Viste le dimensioni e le prestazioni riscontrate, molto probabilmente si tratta di una GeForce RTX 4090, futura ammiraglia della serie “Ada Lovelace“.

Photo Credit: Chiphell

Stando agli ultimi rumor, la RTX 4090 dovrebbe essere equipaggiata con la GPU AD102-300, il chip più potente di NVIDIA la cui versione completa sarà disponibile soltanto nella variante “Ti”. La versione liscia sarà dotata di 128SM, per un totale di 16.384 CUDA core, 384ROP e 96MB di cache L2. Per quanto riguarda la memoria, il prodotto dovrebbe far uso di 24GB di VRAM GDDR6X con larghezza di banda di 21Gb/s e interfaccia bus di 384-bit. Il TBP è stimato essere di 450W, mentre un connettore per l’alimentazione a 16 pin da 600W dovrebbe consentire di superare anche i 500W di potenza in versioni realizzate dai partner di terze parti.