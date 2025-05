PrivadoVPN | Recensione

PrivadoVPN è un servizio VPN con sede in Svizzera, lanciato nel 2019, che ha saputo farsi notare per la sua attenzione alla privacy, l'interfaccia user-friendly e un piano gratuito tra i più interessanti nel panorama delle migliori VPN. L’azienda promette una rigida politica “no-log”, protocolli di crittografia sicuri e prestazioni crescenti grazie all’integrazione del moderno protocollo WireGuard. A differenza di molti concorrenti che offrono soltanto prove a tempo limitato, PrivadoVPN permette di navigare senza costi fino a 10 GB al mese, mantenendo accesso a un numero selezionato ma funzionale di server.

Con server dislocati in 47 località e compatibilità con la maggior parte dei dispositivi, PrivadoVPN cerca di posizionarsi come una soluzione equilibrata tra semplicità e funzionalità. Il servizio si rivolge sia agli utenti occasionali che desiderano sbloccare contenuti in streaming esteri, sia a chi vuole proteggere la propria privacy online senza dover affrontare configurazioni complesse. PrivadoVPN è sicuramente una scelta consigliabile in rapporto al costo, soprattutto per chi cerca una VPN gratuita o un servizio economico per streaming e navigazione sicura.

PrivadoVPN: piani e prezzi

PrivadoVPN propone una struttura tariffaria semplice e trasparente, pensata per soddisfare sia chi cerca una VPN gratuita affidabile, sia chi è disposto a investire in un servizio più completo. Il piano gratuito di PrivadoVPN resta uno dei migliori attualmente disponibili: consente la connessione di un solo dispositivo, offre 10 GB di traffico dati al mese e permette di accedere a 13 località server, con prestazioni generalmente stabili e senza pubblicità o limiti artificiali sulla velocità. Questa formula rappresenta un eccellente punto di partenza per chi vuole testare il servizio senza impegno.

Per gli utenti che necessitano di un utilizzo illimitato, i piani a pagamento di PrivadoVPN offrono dati senza restrizioni, la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi simultaneamente, accesso all’intera rete di server in 47 località e funzionalità avanzate come il proxy SOCKS5. I costi partono da €10,99 per il piano mensile, ma diventano molto più competitivi con gli abbonamenti annuali o biennali. Attualmente, l’abbonamento da 12 mesi è disponibile a €1,33 al mese, mentre il piano da 24 mesi scende a €1,11 al mese, entrambi con tre mesi aggiuntivi gratuiti nel primo ciclo di fatturazione. Tutti i piani premium sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni, offrendo agli utenti la possibilità di testare il servizio in piena tranquillità.

PrivadoVPN: configurazione e facilità d’uso

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la relativa semplicità nella configurazione iniziale. Su Windows, Android e iOS, l’installazione dell’app avviene rapidamente e la procedura guidata permette di collegarsi a un server con pochi clic. L’interfaccia è pensata per essere intuitiva anche per utenti alle prime armi, con menu semplificati e opzioni ridotte all’essenziale. Le impostazioni principali, come la scelta del protocollo o l'attivazione del kill switch, sono facilmente accessibili, il che rende PrivadoVPN una scelta ideale per chi cerca una VPN facile da configurare e da usare quotidianamente senza difficoltà.

Su macOS, l’esperienza utente è stata migliorata grazie all'integrazione nativa del protocollo WireGuard nell'app ufficiale, eliminando la necessità di configurazioni manuali tramite client esterni. L’app mantiene comunque un’interfaccia semplice, anche se restano assenti alcune funzioni avanzate come lo split tunneling o la connessione automatica alle reti non sicure. PrivadoVPN continua dunque a rappresentare una VPN facile da usare per chi ha esigenze basilari di protezione online e desidera un’app leggera, senza sovraccarico di opzioni tecniche.

PrivadoVPN: app e funzionalità

Le applicazioni di PrivadoVPN sono disponibili per le principali piattaforme: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV e Android TV. Ogni versione è progettata per offrire una VPN facile da usare, con interfacce essenziali, moderne e ben organizzate. L'app per Windows si distingue per la possibilità di selezionare manualmente il protocollo di connessione tra WireGuard, OpenVPN e IKEv2, con WireGuard che garantisce le prestazioni migliori in termini di velocità e stabilità. È inoltre presente un kill switch automatico, indispensabile per bloccare il traffico internet in caso di perdita della connessione VPN, proteggendo così la privacy dell'utente in ogni circostanza.

L'app per macOS ha colmato il divario con la versione Windows grazie all'integrazione nativa del protocollo WireGuard, offrendo agli utenti una configurazione più semplice e prestazioni migliorate. Manca ancora il supporto a funzionalità avanzate come la connessione automatica su reti Wi-Fi non sicure, il multi-hop o la selezione dinamica dei server preferiti, ma l’app rimane comunque accessibile e affidabile per un uso quotidiano.

Su dispositivi mobili, PrivadoVPN offre un'esperienza molto soddisfacente. L'app per Android è fluida, veloce e ricca di funzionalità, tra cui il già citato split tunneling, che consente di escludere alcune applicazioni dal tunnel VPN. È inoltre possibile selezionare protocolli, attivare il kill switch e impostare la connessione automatica all'avvio del dispositivo. L’app iOS, pur mantenendo una buona fluidità, soffre delle consuete limitazioni imposte dal sistema operativo Apple, come l’assenza dello split tunneling, ma supporta comunque WireGuard e le impostazioni di base.

Sulle smart TV e dispositivi Fire TV, PrivadoVPN fornisce un'app dedicata ottimizzata per la fruizione di contenuti multimediali in streaming. L’interfaccia si adatta bene ai comandi da telecomando, con navigazione semplificata e accesso diretto ai server più veloci. Tuttavia, anche in questo caso, l’assenza di funzionalità avanzate come il cambio rapido di protocollo o i profili configurabili limita l’esperienza degli utenti avanzati. Nel complesso, l’offerta di app VPN PrivadoVPN è bilanciata tra semplicità e funzionalità essenziali, ideale per chi cerca una VPN accessibile e compatibile con la maggior parte dei dispositivi più comuni.

PrivadoVPN: sicurezza e prestazioni

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è il suo impegno dichiarato in materia di privacy. Essendo con sede in Svizzera, il servizio opera sotto una giurisdizione che non fa parte delle alleanze di sorveglianza internazionali (5/9/14 Eyes), offrendo così una protezione legale aggiuntiva agli utenti. La società afferma di adottare una rigorosa politica no-log, il che significa che non conserva registri delle attività online degli utenti. Tuttavia, al momento non esiste una verifica esterna indipendente di questa politica, e ciò rappresenta un limite importante per chi cerca una VPN verificata e auditata.

Sul piano tecnico, PrivadoVPN adotta la crittografia AES-256, uno standard di sicurezza riconosciuto a livello militare, insieme ai protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard. Quest’ultimo, in particolare, si è dimostrato il più efficiente durante i nostri test, offrendo non solo maggiore velocità, ma anche connessioni più stabili e tempi di riconnessione molto rapidi. L’implementazione di WireGuard è ormai completa anche su macOS, offrendo un'integrazione nativa che migliora sensibilmente l’esperienza generale dell’utente.

Durante i test di velocità, PrivadoVPN ha mostrato risultati discreti ma non eccezionali con il protocollo OpenVPN, con medie di 150-200 Mbps su connessioni in fibra da 1 Gbps. Con WireGuard, invece, le prestazioni sono risultate significativamente superiori, raggiungendo anche i 450-500 Mbps in condizioni ideali. Questo rende PrivadoVPN più che adeguata per attività come streaming in 4K, download di file pesanti e gaming online, purché venga utilizzato il protocollo più recente.

Dal punto di vista della stabilità, le connessioni sono risultate solide anche dopo sessioni prolungate. Il kill switch automatico ha funzionato correttamente in caso di disconnessione improvvisa, impedendo perdite di dati sensibili. Manca tuttavia un’opzione di multi-hop VPN, utile per chi desidera raddoppiare il livello di anonimato instradando il traffico su più server. In generale, le prestazioni di PrivadoVPN sono convincenti, soprattutto se rapportate al costo del servizio, ma restano margini di miglioramento sul fronte della trasparenza e delle funzionalità avanzate.

PrivadoVPN: vale la pena abbonarsi?

PrivadoVPN rappresenta una soluzione efficace per chi cerca una VPN economica, semplice da usare e orientata alla protezione della privacy. Il servizio si distingue per la disponibilità di un piano gratuito tra i più generosi del settore, che offre fino a 10 GB di traffico mensile, oltre alla compatibilità con un buon numero di piattaforme e sistemi operativi. L’integrazione del protocollo WireGuard, ora pienamente disponibile anche su macOS, garantisce prestazioni elevate e una maggiore stabilità delle connessioni, rendendola una scelta più che valida per streaming, torrent e navigazione quotidiana.

Nonostante questi punti di forza, PrivadoVPN presenta ancora alcune aree da migliorare. L’assenza di un audit indipendente sulla policy no-log, la mancanza di funzionalità avanzate nelle app desktop, e alcune limitazioni in termini di opzioni per utenti esperti ne riducono l’appeal per un pubblico più tecnico. Anche il supporto clienti, seppur affidabile via email, soffre dell’assenza di un sistema di live chat che ormai rappresenta uno standard nel settore.

Tuttavia, considerata la politica trasparente sui prezzi, la presenza di una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e le solide prestazioni ottenibili con WireGuard, PrivadoVPN si conferma un servizio altamente competitivo nella fascia entry-level. È particolarmente consigliato per chi desidera iniziare a usare una VPN senza complicazioni tecniche e senza spendere cifre elevate.

Abbonati ora a PrivadoVPN