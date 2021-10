Le migliori VPN gratuite del 2021

Ha senso scegliere una VPN gratuita? Se volete accedere a contenuti non ancora disponibili in Italia o se volete garantirvi una navigazione più anonima e all’insegna della privacy, basta davvero un piano free di una delle migliori VPN in circolazione?

Se anche voi vi siete posti questa domanda, sappiate che non è poi così banale. Infatti esistono ottimi provider VPN che mettono a disposizione degli utenti dei piani a costo zero, di solito con alcune limitazioni (ad es. al numero di dispositivi che si possono utilizzare con lo stesso account o alla quantità di traffico dati al mese), ma nel mare magnum delle offerte e dei brand che si contendono il mercato dei servizi di Virtual Private Network, orientarsi è spesso difficoltoso, soprattutto per chi non ha grande familiarità con la tecnologia in questione.

Foto di Kevin Paster da Pexels

D’altronde, le VPN sono sempre più richieste e utilizzate, vuoi per l’aumento del lavoro a distanza causato dalla pandemia di COVID-19, vuoi perché le aziende cercano di limitare gli effetti collaterali delle politiche BYOD (ovvero la possibilità da parte dei lavoratori di connettersi alle reti aziendali mediante dispositivi propri), senza contare l’aumento del consumo di contenuti di intrattenimento ed eventi sportivi in streaming, a volte soggetti a restrizioni di carattere geografico.

Infatti, le VPN vi consentono di “modificare” il vostro indirizzo IP, permettendovi di accedere a contenuti geolocalizzati come se la vostra connessione avvenisse dalla stessa area di destinazione. Se volete approfondire il funzionamento delle VPN, vi rimandiamo alle nostre guide alle migliori VPN a pagamento e all’articolo che spiega cos’è e come funziona una VPN.

Ma vediamo insieme se conviene davvero usare una VPN gratis.

Vale la pena scegliere una VPN gratuita?

Se non avete esigenze particolarmente complesse, può avere senso usare una VPN gratuita per proteggere il computer o lo smartphone quando vi collegate a reti di cui non conoscete il grado di sicurezza (ad es. mentre aspettate un volo in aeroporto, o mentre aspettate di fare il check-in in hotel).

Tuttavia, dovete sempre tenere presente che le VPN gratuite devono sopperire in qualche modo ai mancati introiti. Ciò si traduce spesso in fastidiose pubblicità o, ancora peggio, al fatto che alcuni dati vengono venduti ad altri soggetti (con buona pace della privacy).

Se ne fate un uso occasionale e non dovete proteggere sistemi cruciali, ad esempio dal punto di vista lavorativo, un servizio free potrebbe bastarvi, tuttavia è opportuno adottare alcuni accorgimenti, tenendo sempre a mente i possibili limiti imposti dalle versioni a costo zero, anche in termini di velocità di banda.

Innanzitutto dimenticate i servizi di streaming e torrent: difficilmente una VPN gratis vi aiuterà in questo senso, per la mancanza di server dedicati o per limiti troppo stringenti alle quantità di dati che potrete consumare al giorno o al mese.

Dunque, nella vostra scelta di una VPN gratuita, dovete tenere in mente aspetti come l’effettiva protezione dei vostri dati. Quali informazioni vengono registrate? Quanto è efficace il blocco dei sistemi di tracciamento? Leggete con attenzione le policy di no-log e sulla privacy, cercando di capire fino a che punto la VPN gratuita che vorreste usare vi consente di restare anonimi in modo ragionevole.

Pesate anche vantaggi/svantaggi di un account gratuito: vale la pena rinunciare a determinate funzionalità, soprattutto se la tariffa mensile non supera il prezzo di un caffè + cappuccino al bar?

Infine prestate molta attenzione al tipo di account che il provider di VPN di consente di creare: i più sicuri sono quelli che non vi richiedono l’inserimento di un indirizzo e-mail o, che nella forma a pagamento, accettano Bitcoin o altre criptovalute. Alcuni servizi si spingono pure a offrire due livelli distinti di “occultamento”, proteggendo ancora di più la vostra privacy.

Sono considerazioni che potrebbero portarvi via un po’ di tempo e, possibilmente, richiedere un po’ di applicazione per capire meglio una certa terminologia tecnica e così via.

Abbiamo creato questa classifica anche per aiutarvi a muovere i primi passi e a scegliere un servizio VPN gratis che possa soddisfare le vostre esigenze con il minor numero di compromessi possibile in termini di anonimato e privacy.

Ma prima di proseguire con la lettura, se quanto detto finora vi ha fatto prendere in considerazione un servizio VPN a pagamento, vogliamo consigliarvi alcuni di quelli che riteniamo i migliori sul mercato attuale.

Le migliori VPN gratuite

Se siete arrivati fin qui, ecco a voi la nostra classifica dei migliori provider di VPN free, ci auguriamo possano aiutarvi a conoscere meglio in questo mondo.

ProtonVPN Free

Numero di server: 23

23 Limite ai dati: nessuno

nessuno Piattaforme disponibili: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Windows, Mac, Android, iOS, Linux Recensione ProtonVPN

Iscriviti a ProtonVPN Free

La versione Free di ProtonVPN è estremamente interessante, in quanto non pone alcun limite ai dati. Inoltre, offre un insieme alquanto completo di funzioni e protegge la privacy in modo più che soddisfacente. Un altro aspetto positivo è la mancanza di inserzioni pubblicitarie.

Dal punto di vista della privacy, i criteri di no-log sono molto rigidi, dunque è un servizio che ci consigliamo di consigliarvi.

Purtroppo, le velocità sono ridotte rispetto alla controparte a pagamento e avrete a disposizione solo 3 Paesi e 23 server

Se vi interessa, potrete sottoscrivere uno dei piani a pagamento che partono da 4€ al mese e offrono funzionalità molto interessanti e utili.

TunnelBear

Numero di server: 20+

20+ Limite ai dati: 500 MB al mese

500 MB al mese Piattaforme disponibili: Windows, Mac, Android, iOS

Windows, Mac, Android, iOS Recensione TunnelBear

Iscriviti a TunnelBear

TunnelBear è una VPN che si distingue per l’estrema facilità d’uso, con una scelta ben precisa: approcciarsi agli utenti meno esperti e offrire loro un’esperienza senza intoppi o passaggi di configurazione troppo complicati.

La versione gratuita ha il grosso limite di 500 MB al mese di traffico dati, dunque dimenticatevi di sbloccare Netflix o usare i torrent.

In compenso, l’azienda ha migliorato molto la propria politica in tema di privacy, e dunque ha iniziato a ridurre notevolmente la quantità di dati memorizzati, tanto che ora non occorre più indicare un nome, mentre non viene tenuta alcuna traccia del numero di connessioni ai server.

Se l’approccio user-friendly vi piace, potete provare la versione a pagamento di TunnelBear, con tariffe che partono da 9,99 dollari al mese, con un notevole risparmio sui piani da 1 e 2 anni.

Hide.me

Numero di server: 5

5 Limite ai dati: 10 GB al mese

10 GB al mese Piattaforme disponibili: Windows, Mac, Android, iOS

Windows, Mac, Android, iOS Iscriviti a Hide.me gratis

La versione gratuita di Hide.me vi offre un piano dati di 10 GB al mese, ma senza restrizioni alla velocità di dati e con una politica di no-log molto severa. Infatti nessun dato viene registrato, inoltre non c’è traccia di pubblicità in nessuna delle piattaforme offerte.

Purtroppo, potrete utilizzare un solo dispositivo e avrete una scelta di località molto limitate, con soli 5 server a disposizione.

Se volete provare la versione a pagamento di Hide.me, la tariffa più interessante è quella del piano biennale, a 4,99€ al mese + 2 mesi gratis.

Hotspot Shield Free VPN

Numero di server: 1

1 Limite ai dati: 500 MB al giorno

500 MB al giorno Piattaforme disponibili: Windows, Mac, Android, iOS

Windows, Mac, Android, iOS Recensione Hotspot Shield VPN

Iscriviti a Hotspot Shield Free VPN

Hotspot Shield Free VPN offre le funzionalità premium e la facilità d’uso garantite dalla versione a pagamento, con alcuni compromessi: innanzitutto, c’è un solo server a disposizione, scelto automaticamente dal provider in base al vostro utilizzo. Inoltre, dovrete abituarvi alla presenza di numerose inserzioni pubblicitarie.

La sicurezza però è garantita dalla crittografia, inoltre il servizio è facilissimo da configurare, un aspetto da non sottovalutare, soprattutto se non avete mai usato una VPN in precedenza.

Windscribe

Numero di server: 10

10 Limite ai dati: 10 GB al mese

10 GB al mese Piattaforme disponibili: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Windows, Mac, Android, iOS, Linux Recensione Windscribe

Iscriviti a Windscribe qui

Windscribe è un’altra VPN gratuita che vale la pena prendere in considerazione, innanzitutto per la rigorosa attenzione posta alla privacy, ma anche per un limite dati di 10 GB al mese, più che sufficiente per gli usi standard.

Sono integrati un sistema di blocco delle inserzioni pubblicitarie e un firewall, inoltre è possibile registrarsi solo con username e password, senza l’obbligo di indicare un indirizzo e-mail, ottimo per proteggere ulteriormente la vostra privacy.