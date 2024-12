Prusa lancia Buddy3D, nuovi filamenti e accessori per le stampanti 3D

Prusa, famosa per le sue stampanti 3D (qui la nostra prova del modello MK4S) ha annunciato una nuova linea di prodotti chiamata Buddy3D. L'iniziativa include 46 nuovi filamenti e una videocamera per il monitoraggio remoto delle stampe e permette all'azienda di espandere l'offerta, senza essere costretta ad ampliare le proprie linee produttive e riuscendo in questo modo a soddisfare una domanda sempre più grande.

La scelta di Prusa risponde a una delle criticità più grandi dell'azienda: la scarsa disponibilità di materiali e colori di filamento Prusament, prodotto internamente. Nonostante l'ampliamento delle linee produttive, infatti, le scorte di filamento terminavano molto velocemente, senza riuscire a rifornirle in tempo. Prusa Research ha deciso quindi di collaborare con fornitori esterni per ampliare la propria gamma di prodotti e aumentare la disponibilità, pur mantenendo standard qualitativi elevatissimi.

I nuovi filamenti Buddy3D sono prodotti in Europa offrono una vasta gamma di colori, tra cui i nuovi Sandstone, Rose e Lilac, oltre a nuovi materiali, quali ABS ESD e PETG MATT. Ogni bobina presenta colori uniformi e un avvolgimento preciso, con un'accuratezza di 0,04 mm di diametro, mentre i prezzi partono da 23,99€.

Oltre ai nuovi filamenti, Prusa ha svelato anche la nuova videocamera Buddy3D, che offre funzionalità di monitoraggio a distanza tramite Prusa Connect e l'applicazione mobile Prusa. La camera è dotata di illuminazione a infrarossi per assicurare il monitoraggio anche al buio (o in condizioni di scarsa luminosità), resiste a temperature fino a 65°C, può essere regolata di 180° in orizzontale e di 45° in verticale e si configurare in maniera molto semplice, grazie a un QR code. Supporta anche gli aggiornamenti firmware OTA, quindi può essere aggiornata senza problemi, e sfrutta un firmware personalizzato da Prusa. È disponibile all'acquisto direttamente sul sito Prusa, al prezzo di 43,99 euro.