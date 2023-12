Qualcuno ha installato Windows Phone su un MacBook, perché sì

Un YouTuber di nome Nobel Tech ha recentemente caricato un video che presenta Windows 10 Mobile in funzione su un MacBook con CPU Intel. L'autore afferma di aver raggiunto questo risultato dopo alcuni esperimenti. Nel video, il MacBook viene avviato, e tramite Bootcamp menu si seleziona il sistema operativo di Windows Phone, per poi arrivare alla classica schermata iniziale di Windows Phone.

La procedura di installazione non viene dettagliata, ma il video mette in luce come il sistema operativo si adatti e scali correttamente su uno schermo di grandi dimensioni. Purtroppo, la maggior parte dei driver sembra non funzionare correttamente, e si nota la mancanza di accelerazione grafica e driver Wi-Fi. Ci sono funzionalità di base come tastiera e mouse.

L'aspetto più significativo del video è la sorprendente scalabilità delle app UWP di Microsoft su schermi di dimensioni diverse. Anche se progettate per i telefoni, queste app si adattano in modo notevole al display da 13 pollici del MacBook. Questo fenomeno è possibile grazie a UWP, una piattaforma di app adattabile che supportava un framework UI, consentendo agli sviluppatori di scalare facilmente l'interfaccia utente su schermi grandi e piccoli.

Purtroppo quel comportamento è scomparso insieme a Windows Phone, un sistema che aveva molte ottime qualità che Microsoft sembra aver chiuso in un cassetto. Le moderne applicazioni Windows, infatti, non si adattano altrettanto facilmente a schermi più piccoli, proprio perché non si sta più lavorando su una versione per smartphone.

L'installazione di Windows Phone su un laptop forse non avrebbe mai avuto senso, anche quando era completamente supportato, ma l'esperimento evidenzia l'interessante capacità di un sistema operativo di funzionare su hardware non progettato per esso, soprattutto quando alcune funzionalità si adattano in modo sorprendente.