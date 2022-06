Quando si vuole assemblare un nuovo PC, il primo passo è sicuramente quello di identificare i componenti che si vogliono acquistare, sia in rapporto alle proprie esigenze che al proprio budget. Facendo delle ricerche vi sarete certamente imbattuti in una miriade di informazioni e specifiche tecniche, nonché in diversi modelli dello stesso prodotto (soprattutto parlando di scheda video o scheda madre) dove, almeno in apparenza, è difficile capire le reali differenze. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza all’interno del panorama di personalizzazioni dei vari prodotti, andandovi ad indicare più che il modello di scheda video o scheda madre più adatto alle vostre esigenze in termini di chip, quella che è la personalizzazione migliore per i diversi casi d’uso.

Utente generalista

Se fate un utilizzo base del PC, quindi navigazione web tramite browser, gestione di email e documenti usando il pacchetto Office (o le varie alternative del caso), visione di streaming online e magari, sporadicamente, vi divertite a montare dei semplici video in Full HD o a modificare delle foto, ricadete in quelli che vengono comunemente definiti come “utenti generalisti”. Si tratta di persone che usano il PC per fare praticamente tutto, ma non in maniera professionale e che quindi non hanno bisogno di prestazioni elevate.

Se vi ritrovate in questa descrizione, allora non avete bisogno di una scheda video particolarmente potente. Potreste orientarvi su un modello di fascia medio-bassa, perfettamente capace di gestire qualsiasi attività di questo genere anche negli anni futuri; in quest’ottica la personalizzazione migliore per cui optare è quella ASUS Dual, che grazie a un dissipatore a doppia ventola riesce a gestire senza alcuna difficoltà il calore prodotto dalla GPU. Se siete indecisi sul modello, vi consigliamo una ASUS Dual Radeon RX 6500 XT: la scheda occupa solo due slot e si adatta anche ai case più piccoli, permettendo di creare sistemi molto compatti, inoltre la modalità 0dB ferma le ventole quando la temperatura è bassa, per la massima silenziosità.

Per quanto riguarda invece la scheda madre, per questo tipo d’uso vi consigliamo un modello della serie ASUS Prime, come ad esempio la ASUS Prime B660-Plus D4, capace di dare pieno supporto ai processori di ultima generazione e di fornire tutte le funzionalità più comuni e ricercate in un PC moderno. Anche se si tratta di schede madri economiche quando confrontate con le personalizzazioni di fascia più alta, le ASUS Prime integrano un dissipatore di calore per SSD M.2 in modo da poter tratte vantaggio della massima velocità anche per lunghi periodi di tempo, ampia connettività USB nel pannello posteriore per collegare tutte le periferiche, uscite video HDMI e DisplayPort nel caso in cui si voglia sfruttare la GPU integrata nel processore e connettività LAN di ultima generazione, anche 2,5G. Si tratta di schede madri robuste e affidabili, perfette per un PC di ultima generazione che deve accompagnarvi nelle vostre attività quotidiane.

Videogiocatore

I videogiocatori non sono tutti uguali. Ci sono quelli che passano diverse ore in compagnia dei propri titoli preferiti per divertirsi, e quelli per cui il gaming non è una semplice passione e vogliono far diventare i videogiochi il proprio lavoro, che sia da giocatori professionisti o da creatori di contenuti. Se ricadete nella prima delle due categorie, allora vi consigliamo di scegliere per il vostro nuovo PC da gaming i prodotti della gamma ASUS TUF Gaming, sia per quanto riguarda la scheda video che per la scheda madre.

Le schede video ASUS TUF sono sinonimo di affidabilità, solidità e prestazioni: la personalizzazione è disponibile per un gran numero di modelli, anche di fascia alta, proprio per soddisfare le esigenze dei videogiocatori e la fame di potenza dei videogiochi tripla A più recenti. Sono dotate di un sistema di raffreddamento potente ed efficiente, equipaggiato con 3 ventole axial-tech con doppi cuscinetti a sfera e pale supplementari, capace di gestire anche le situazioni più impegnative e di dissipare il calore prodotto dalle GPU Nvidia e AMD di fascia alta. Le schede video della linea ASUS TUF sono più grandi delle Dual descritte in precedenza, proprio perché hanno un sistema di raffreddamento di dimensioni maggiori, ma stanno comunque tranquillamente nella gran parte dei case moderni e godono anch’esse della modalità 0dB, per la massima silenziosità quando non state giocando. Se volete un PC da gaming di tutto rispetto, vi consigliamo di optare per un modello di fascia medio-alta, come la ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC Edition.

Le schede madri ASUS TUF Gaming condividono la filosofia di progettazione con le schede video, puntando ad essere resistenti, stabili e affidabili. Supportano ovviamente tutti i processori e le tecnologie di ultima generazione, integrando le funzionalità necessaria per sfruttarli al meglio: da un comparto VRM robusto e ben raffreddato agli slot M.2 con dissipatore del calore, tutto è progettato per permettere agli utenti di giocare al meglio anche per diverse ore, senza timore di cali prestazionali. Anche in questo caso troviamo un’ampia dotazione di porte USB a cui collegare le periferiche, uscite HDMI e DisplayPort per avvantaggiarsi della grafica integrata, LAN 2,5G e Wi-Fi integrato, oltre a connettività USB tipo C. Per una configurazione che supporti anche le CPU più potenti, dovreste optare per la ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4.

La gamma di prodotti TUF Gaming offre, oltre a schede madri e schede video, un intero ecosistema composto da chassis, dissipatori a liquido AIO, alimentatori e altri componenti di terze parti creati dai membri della TUF Alliance, che permettono di assemblare un PC composto da elementi tutti accomunati dal design e in cui si possono facilmente sincronizzare i LED RGB.

Creator

I creatori di contenuti divenuti famosi nell’ultimo periodo sono per lo più streamer e YouTuber, ma qui non parliamo di loro, bensì dei creator che si occupano di videomaking e fotografia. Si tratta di utenti con esigenze ben precise non solo in termini di potenza hardware, ma anche di connettività: per questo viene naturale consigliare loro una scheda madre della gamma ASUS ProArt come la ASUS ProArt Z690-Creator WIFI, studiata appositamente per offrire le prestazioni e le funzioni che servono in questo ambiente. La scheda in questione è infatti progettata appositamente per processori Intel Core di dodicesima generazione, supporta memorie RAM DDR5 ed è pronta per il nuovo standard PCIe 5.0.

Come sempre abbiamo il supporto a processori e tecnologie di ultima generazione, oltre a un design diverso e con un’impronta decisamente meno “gaming”, ma a spiccare in queste schede madri sono funzionalità come la doppia connessione Thunderbolt 4, la connessione Wi-Fi 6E, o le due porte LAN 2,5G, che permettono ai creatori di contenuti di sfruttare al massimo le proprie periferiche, come SSD esterni e NAS. Anche qui ritroviamo poi tante porte USB tipo A e le uscite video dedicate alla grafica integrata del processore, oltre a dissipatori dedicati agli SSD posti su tutti gli slot M.2, così da poter lavorare per lunghe ore senza problemi.

Per quanto riguarda la scheda video, anche in questo caso consigliamo la gamma ASUS TUF. Si tratta infatti di soluzioni non solo per videogiocatori, ma adatte anche ai content creator che hanno bisogno di molta potenza grafica, specialmente quando si parla di codifica e decodifica video, esportazione ad altissima risoluzione o rendering tramite programmi professionali capaci di sfruttare al massimo la GPU all’interno di una configurazione; in quest’ottica, ai creatori di contenuti professionisti non possiamo che consigliare la ASUS TUF RTX 3090, progettata appositamente per loro grazie ai suoi 24GB di memoria video.

Per completare un setup da creator, è indispensabile anche scegliere un monitor adeguato, con una resa dei colori reale e precisa. ASUS mette a disposizione diversi modelli della gamma ProArt per soddisfare le diverse esigenze, sia in termini di funzionalità che di prezzo: potete consultare le diverse opzioni direttamente sulla pagina dedicata.

Utenti enthusiast e overclocker

Chiudiamo con quella che potrebbe essere considerata, sotto molti punti di vista, l’utenza più esigente. Gli utenti “enthusiast” e gli overclocker sono infatti quelli che vogliono il massimo dai propri componenti hardware e che, specialmente nel secondo caso, lavorano per spingerli al limite. Per questo motivo hanno bisogno di prodotti di fascia altissima, spesso molto più costosi delle controparti che vi abbiamo descritto finora, in quanto integrano funzionalità uniche, pensate e progettate proprio per questa tipologia di utenza.

Se volete un nuovo PC di questo tipo, per la scheda video non potete che optare per una ASUS ROG, il non plus ultra delle GPU moderne. Oltre a un design ricercato e accattivante, nel pieno stile dei videogiocatori più appassionati e degli utenti più esigenti, integrano un dissipatore di calore dalle dimensioni davvero importanti, con alcuni modelli che sono addirittura raffreddati a liquido, per poter tirar fuori fino all’ultimo briciolo di performance. Abbiamo poi diverse funzionalità uniche per la famiglia ASUS ROG che consentono di ottenere il massimo dalla propria scheda grafica, anche senza il bisogno di andare a mettere mano alle varie impostazioni con i software dedicati, magari per paura di fare danni.

Per la scheda madre vi consigliamo, anche in questo caso, di scegliere un modello della gamma ASUS ROG: ci sono moltissime opzioni disponibili e sicuramente troverete quello che fa per voi; se siete utenti estremamente esigenti potreste scegliere una ASUS ROG Maximus Z690 Hero, mentre se siete veri e propri overclocker dovreste scegliere una ASUS ROG Maximus Z690 Extreme. Similmente alle schede video, anche le schede madri ASUS ROG integrano molte funzionalità che permettono di spremere al massimo l’hardware installato, come l’AI Overclocking per l’ottimizzazione automatica che ha di fatto reso accessibile a tutti l’overclock del processore, un robusto comparto VRM per alimentare anche le CPU di fascia più alta come il Core i9-12900K, la cancellazione del rumore bidirezionale integrata e l’ASUS Enhanced Memory Profile, che permette di overcloccare le RAM con un solo click. Tra le funzioni troviamo anche Q-Release per il PCIe e Q-Latch per gli slot M.2, che facilitano l’estrazione di schede video e SSD sbloccandole con la pressione di un tasto.

Dato il tipo di prodotto, troviamo la massima connettività sia in termini di porte USB che di rete, con Wi-Fi 6E e LAN 2,5G integrati. Anche qui poi sono presenti porte HDMI e DisplayPort per l’uso della GPU integrata nel processore; per quanto in una configurazione di questo tipo si voglia usare una scheda video dedicata, può capitare che si debba fare della diagnostica, situazione in cui queste porte tornano sicuramente comode.

Anche la gamma ASUS ROG, similmente a quella TUF, presenta un ecosistema di diversi prodotti con cui è possibile assemblare il proprio PC seguendo una linea di design comune e sincronizzando senza alcuna difficoltà l’illuminazione RGB, tanto amata dagli appassionati.