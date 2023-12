Saldi di Natale ASUS! Sconti fino a 600€ su 3 notebook gaming

Se avete risparmiato moltissimo nel corso dell'anno per regalarvi, in questa fase conclusiva, un notebook da gaming straordinario e all'avanguardia, è giunto il momento di sfruttare il vostro budget. Il nostro consiglio è di approfittare delle offerte natalizie di ASUS, concentrando l'attenzione su 3 dei suoi notebook di punta con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX. Questi sconti, applicati a modelli difficilmente reperibili altrove, rimarranno validi fino al 26 dicembre.

Prima di addentrarci nei prodotti specifici, vale la pena ricordare quali sono i principali vantaggi di una scheda GeForce RTX serie 40: oltre ovviamente alle prestazioni di alto livello, le GPU NVIDIA di ultima generazione offrono pieno supporto a ray tracing e DLSS 3.5 con Frame Generation e Ray Reconstruction, due tecnologie che permettono di giocare sopra i 60 FPS senza rinunciare alla qualità grafica.

Se non ricordate di preciso di cosa si tratti, non preoccupatevi, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Il ray tracing si occupa di migliorare la resa visiva simulando i percorsi dei raggi di luce e creando effetti di illuminazione, riflessi e ombre realistici, molto più precisi e dettagliati di quelli che si ottengono con tecniche classiche, migliorando moltissimo l'immersività. Il ray tracing è pesante da gestire per la scheda grafica, motivo per cui NVIDIA ha sviluppato anche il DLSS, un algoritmo su upscaling che, sfruttando una rete neurale, alleggerisce il carico di lavoro e assicura prestazioni superiori. Frame Generation e Ray Reconstruction sono le ultime novità di questa tecnologia, in grado rispettivamente di aumentare il framerate e migliorare ulteriormente la qualità del ray tracing, riducendo al tempo stesso il suo impatto sulle prestazioni, in modo da non peggiorare l'esperienza di gioco.

Saldi di Natale ASUS, perché approfittarne?

Grazie alle offerte natalizie di ASUS, potrete accaparrarvi questi notebook da gaming avanzati a prezzi vantaggiosi, al netto del fatto che, come accennato, si tratta di modelli davvero unici e dal prezzo di partenza importante, progettati per spingersi oltre i confini della maggior parte dei notebook gaming. Inoltre, dato che alcuni di questi modelli sono un'esclusiva dello shop ufficiale ASUS, è ancora più consigliato approfittare di queste offerte.

ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY (2023) con NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop

ROG Zephyrus M16 (2023) GU604 con NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop

ASUS TUF Gaming F17 FX707ZV (2023) con NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop

Ricapitolando, vi suggeriamo di approfittare di queste offerte limitate per rendere il vostro Natale ancora più speciale con un notebook ASUS all'avanguardia. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero essere poche e terminare a breve.

