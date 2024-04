Dopo Ally, Asus ROG si lancia anche nel settore dei VR

Asus ROG ha confermato di essere al lavoro su un visore VR. La sua particolarità? Sarà alimentato dall'OS Horizon di Meta: lo stesso sistema operativo presente nei dispositivi come il Meta Quest 3.

La notizia è stata annunciata tramite un post ufficiale sul blog di Meta, il quale conferma che Asus "sfrutterà la sua esperienza come leader nelle soluzioni di gioco per sviluppare un nuovo visore da gioco ad alte prestazioni."

Sebbene i dettagli siano ancora limitati, il co-amministratore delegato di Asus, S.Y. Hsu, ha suggerito che probabilmente il dispositivo sarà molto potente:

"Siamo stati ispirati dall'incredibile comunità di giocatori che si è formata intorno alla realtà virtuale e mista, e sappiamo che i giocatori più appassionati desiderano hardware ad alte prestazioni. Con Meta Horizon OS, Asus e Republic of Gamers stanno costruendo il visore da gioco della prossima generazione."

Ma non è solo Asus a evolvere il marchio Meta con nuovi dispositivi: è stato, infatti, confermato che anche Microsoft sta lavorando su un dispositivo Meta Quest in edizione limitata "ispirato a Xbox". Sebbene siano poche le informazioni su questi prossimi dispositivi hardware, sembra probabile che saranno almeno equivalenti in termini di prestazioni al Meta Quest 3.

Il post sul blog menziona che i dispositivi includeranno i processori Qualcomm Snapdragon, con una menzione specifica del Snapdragon XR2 Gen 2, la piattaforma su cui opera il Meta Quest 3.