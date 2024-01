Prezzo TOP su questo router gaming Asus ROG (-45%)

Se avete da poco migliorato la vostra connessione internet o desiderate massimizzare le prestazioni, ora potrebbe essere il momento ideale per considerare l'acquisto di uno dei migliori router Wi-Fi disponibili sul mercato. In particolare, segnaliamo l'Asus ROG Rapture GT-AX6000, un modello dal design futuristico, attualmente scontato su Amazon del 45%. Questa offerta riduce il prezzo da oltre 400€ a soli 224,55€, consentendovi di accaparrarvi a un prezzo più accessibile un router che offre anche accesso a una serie di funzioni avanzate direttamente tramite il dispositivo.

Asus ROG Rapture GT-AX6000, chi dovrebbe acquistarlo?

Se la vostra passione è il gaming e cercate la massima ottimizzazione della rete internet, l'Asus ROG Rapture GT-AX6000 è ciò che fa per voi. Questo router dual band Wi-Fi 6, con le sue due porte Ethernet 2.5G, garantisce una velocità di connessione eccezionale, ideale per i videogiocatori che non tollerano lag e interruzioni. Il Game Boost, il Mobile Game Mode e la Gaming Port sono funzioni che apprezzerete, poiché studiate per assicurarvi prestazioni elevate su qualsiasi piattaforma utilizziate. Ovviamente anche per chi è solito occuparsi di streaming troverà in questo router un alleato potente.

Inoltre, la sicurezza è un aspetto cruciale per chi utilizza la rete intensivamente, e l'Asus ROG Rapture GT-AX6000 ha tutto ciò che serve per soddisfarvi anche da questo punto di vista, proteggendovi da minacce esterne con l'aiuto di aggiornamenti a vita. Chi lavora da casa o gestisce dati sensibili attraverso la propria rete domestica apprezzerà poi la funzione VPN Fusion, che consentirà di utilizzare simultaneamente una connessione standard e una VPN senza compromettere la velocità.

Se le zone morte del Wi-Fi sono tra i problemi che affliggono la vostra rete domestica, la tecnologia AiMesh di questo router migliorerà notevolmente questa situazione, offrendo una copertura più estesa del segnale. Insomma, investire nell'Asus ROG Rapture GT-AX6000 equivale a investire non solo in prestazioni, ma anche nella sicurezza.

