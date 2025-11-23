L'asciugatrice Hotpoint Ariston HPT 83D BS IT della linea Délica è disponibile su Unieuro a un prezzo interessante. Questo modello slim con pompa di calore offre una capacità di 8 kg, perfetta per chi cerca efficienza energetica senza rinunciare alle prestazioni. Trovate l'asciugatrice Hotpoint Ariston a 399,90€, una soluzione ideale per ottimizzare gli spazi in casa grazie al design compatto e alle tecnologie avanzate di asciugatura.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Asciugatrice Hotpoint Ariston, chi dovrebbe acquistarla?

L'Hotpoint Ariston Asciugatrice slim a pompa di calore da 8 kg è la soluzione ideale per chi vive in appartamenti o case con spazi ridotti ma non vuole rinunciare alle prestazioni di un'asciugatrice efficiente. Grazie alle sue dimensioni compatte, questo elettrodomestico si adatta perfettamente anche alle lavanderie più piccole, mentre la tecnologia a pompa di calore garantisce consumi energetici contenuti e un'asciugatura delicata dei capi. È particolarmente consigliata alle famiglie di 3-4 persone che cercano un compromesso intelligente tra capacità di carico e ingombro, o a chi desidera installare l'asciugatrice in colonna sopra la lavatrice per ottimizzare lo spazio disponibile.

Questo prodotto risponde alle esigenze di chi non può stendere il bucato all'esterno, vive in zone con clima umido o semplicemente desidera risparmiare tempo nelle faccende domestiche. La capacità di 8 kg vi permetterà di asciugare carichi considerevoli in un'unica sessione, mentre l'efficienza energetica della pompa di calore vi aiuterà a contenere i costi in bolletta. È la scelta perfetta anche per chi ha esigenze specifiche di cura dei tessuti, garantendo risultati professionali e preservando la qualità dei vostri capi più delicati senza occupare lo spazio di un'asciugatrice tradizionale.

Hotpoint Ariston HPT 83D BS IT è un'asciugatrice slim a pompa di calore con capacità di 8 kg, perfetta per chi cerca prestazioni professionali anche in spazi ridotti. Grazie alla tecnologia a pompa di calore, garantisce un'asciugatura delicata ed efficiente, rispettando i tessuti e riducendo i consumi energetici.

