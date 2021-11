Questa board rende il Raspberry Pi un PC mini-ITX

Un case Mini-ITX per Raspberry Pi: non sapevamo di averne bisogno, viste le dimensioni già contenute del modulo programmabile, eppure ALFTEL è riuscita a ottimizzare lo spazio che rimarrebbe inutilizzato in un case di queste dimensioni, aggiungendo una miriade di porte e connettori che vanno ad ampliare ulteriormente quelle che sono le possibilità di utilizzo del Raspberry Pi, nello specifico il Compute Module 4.

Seaberry, questo il nome del case, risulta essere compatibile con tutte le possibili varianti del Compute Module 4 del Raspberry Pi, ampliando la lista di connettori e ingressi disponibili con tutti i seguenti:

1 x slot micro SD;

1 x socket M.2;

2 x HDMI;

1 x MIPI DSI;

1 x ingresso videocamera;

1 x porta Ethernet Gigabit;

2 x USB 2.0;

1 x Micro USB;

1 x 40-pin HAT;

Ma le espansioni introdotte non si fermano qui: Seaberry introduce anche un connettore PCIe x16, quattro slot mini PCIe, quattro slot M.2 aggiuntivi e uno slot M.2 Key M. Pare dunque che ALFTEL non voglia far mancare nulla agli utenti di Raspberry, introducendo sul mercato questo case che predilige l’utilizzo con le schede PCIe: sebbene non tutte le schede siano ancora compatibili, è possibile controllare l’eventuale compatibilità su questo database in costante aggiornamento.

Jeff Geerling, oltre a gestire il database sopracitato, ha anche mostrato le potenzialità di Seaberry in un video sul proprio canale YouTube.

Passiamo al costo: è possibile acquistare Seaberry sul marketplace Tindie per 435 Dollari, circa 385 Euro, escluse le spese di spedizione e le tasse. Purtroppo il case è attualmente terminato, dunque c’è da mettersi in lista d’attesa e attendere il prossimo rifornimento prima di poter procedere all’ordine. Nel frattempo, se la presentazione non vi ha ancora totalmente convinti, potete dare uno sguardo più approfondito alla documentazione disponibile su GitHub e dare un’occhiata a qualche progetto basato proprio su Raspberry Pi.