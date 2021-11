Questo progetto trasforma Raspberry Pi in un Pokédex con Retro Pie

I maker sono sempre al lavoro per realizzare progetti interessanti sfruttando le potenzialità di stampanti 3D e, soprattutto, Single Board Computer come il popolare Raspberry Pi. Quello che vi presentiamo oggi, chiamato PiKEDEX, è stato costruito da “Yeu1”, e, a una prima occhiata, riproduce le fattezze del noto Pokédex presente nei videogiochi e nella serie animata di Pokémon, ma al suo interno troviamo una sorta di GameBoy in grado di far girare tutti i propri retrogame preferiti tramite Retro Pie.

Photo Credit: Yeu1

Alcuni dei migliori progetti basati su Raspberry Pi riguardano il mondo del gaming e questa piattaforma di emulazione basata Retro Pie appartiene senz’ombra di dubbio a questa categoria. Nel caso non lo conosceste, Retro Pie offre una varietà di emulatori che sfruttano i cosiddetti “core”, incluso uno per la linea Game Boy che Yeu1 ha mostrato in azione nel filmato che potete vedere a corredo di questa notizia.

Il case è stato progettato da zero da Yeu1 utilizzando Fusion 360. È stato quindi stampato in 3D con un filamento rosso per produrre il prodotto finale. Coloro che sono interessati, possono acquistare direttamente i file tramite Etsy per riprodurre l’oggetto. All’interno del PiKEDEX c’è un Raspberry Pi 3B+, collegato a un PCB utilizzato per i pulsanti del pannello frontale e uno schermo LCD per l’uscita video. Il dispositivo è portatile, in quanto utilizza una batteria USB portatile per l’utilizzo in movimento. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al canale di Yeu1 su YouTube e continuare a seguirlo per i suoi futuri progetti.

Photo Credit: Yeu1

Ricordiamo che la scorsa settimana è stato lanciato Raspberry Pi Zero 2 W, nuovo membro della linea Raspberry Pi Zero che offre performance migliori grazie all’impiego del SoC Broadcom BCM5710A1. Trovate ulteriori dettagli nel nostro articolo dedicato.