Questa CPU Intel Mobile si installa anche su schede madri desktop

Qualcuno su AliExpress sta vendendo un articolo piuttosto unico: un processore Comet Lake Mobile con un interposer integrato che consente la sua installazione anche su schede madri desktop con socket LGA 1151. La CPU viene indicata come QTJ2 e si tratta di un chip esa-core con HyperThreading attivo, una frequenza di base di 2,4GHz e un Boost Clock di 4,3GHz. Purtroppo, è piuttosto difficile dire a quale prodotto in commercio corrisponda, ma le sue caratteristiche lo fanno avvicinare più ad un Core i7-10750H a velocità ridotte. Dal punto di vista delle prestazioni, non dovrebbe essere troppo dissimile ad un Core i7-8700K di alcuni anni fa. Uno YouTuber che ha testato il chip non ha avuto problemi a gestire una GTX 1080 in Shadow of The Tomb Raider.

Credit: AliExpress

Data la sua natura, purtroppo va tenuto in considerazione che il dispositivo non è compatibile con le schede madri dotate equipaggiate con il socket LGA 1151 senza effettuare alcuna modifica al BIOS. Fortunatamente, il venditore ha affermato che modificherà personalmente il BIOS della motherboard sulla quale si desidera installare la CPU per aggiungere il supporto al processore. Tuttavia, non è il solo problema da superare. Infatti, sarà obbligatorio l’uso di un dissipatore con una superficie piatta. Questo esclude i prodotti che mettono a contatto la CPU direttamente con le heatpipe (come l’Hyper 221 EVO). Inoltre, ci sono anche da tenere presenti le limitazioni del chipset. Per qualche motivo, il chip Comet Lake può essere installato solo su schede selezionate delle serie 100, 200 e 300 (ad esempio, è impossibile utilizzare schede madri Z390).

Ironia della sorte, sebbene non ufficiale, al momento è l’unico modo per avere un chip Intel prodotto a 10nm all’interno del proprio sistema desktop. Infatti, ricordiamo che le varianti desktop di Comet Lake e le future CPU Rocket Lake sono ancora realizzate sul vecchio processo Intel a 14nm.