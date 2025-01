Questa IA cinese è clamorosa, batte ChatGPT ed è la più scaricata su iPhone

Un'app di intelligenza artificiale cinese chiamata DeepSeek ha superato ChatGPT e altri concorrenti, diventando l'applicazione gratuita più popolare sull'App Store di Apple negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina. Lanciata a gennaio, DeepSeek sta sfidando la convinzione diffusa che gli Stati Uniti siano leader incontrastati nel settore dell'IA.

L'ascesa di DeepSeek rappresenta una svolta significativa nel panorama dell'intelligenza artificiale, tradizionalmente dominato dalle aziende statunitensi. L'app si basa sul modello open-source DeepSeek-V3, che secondo i suoi sviluppatori è stato creato con un investimento inferiore a 6 milioni di dollari, una cifra nettamente inferiore ai miliardi spesi dai concorrenti.

La società afferma che le prestazioni del suo modello DeepSeek-R1, lanciato all'inizio di questo mese, sono "alla pari con" uno degli ultimi modelli di OpenAI, l'azienda creatrice di ChatGPT, in compiti come matematica, programmazione e ragionamento in linguaggio naturale. Questa affermazione ha attirato l'attenzione di figure di spicco nel settore tecnologico, come Marc Andreessen, venture capitalist della Silicon Valley e consigliere di Donald Trump, che ha definito DeepSeek-R1 "il momento Sputnik dell'IA".

Lo sviluppo di DeepSeek è particolarmente rilevante nel contesto delle restrizioni imposte dal governo statunitense sulla vendita di chip avanzati alla Cina dal 2021. Queste limitazioni hanno spinto gli sviluppatori cinesi di IA a condividere il loro lavoro e a sperimentare nuovi approcci, risultando in modelli che richiedono meno potenza di calcolo e costano significativamente meno di quanto si pensasse possibile.

Vey-Sern Ling, consulente di tecnologia con sede a Singapore, ha dichiarato alla BBC:

"Questo può potenzialmente far deragliare il caso di investimento per l'intera catena di fornitura dell'IA, che è guidata da elevate spese da parte di un piccolo gruppo di ipersviluppatori".

Tuttavia, gli analisti di Citi avvertono che, nonostante la sfida posta da DeepSeek, le aziende americane potrebbero mantenere un vantaggio: "Stimiamo che in un ambiente inevitabilmente più restrittivo, l'accesso degli Stati Uniti a chip più avanzati sia un vantaggio".

DeepSeek è stata fondata nel 2023 da Liang Wenfeng, 40 anni, laureato in ingegneria informatica ed elettronica, a Hangzhou, in Cina. Liang, che ha anche fondato il fondo hedge che ha finanziato DeepSeek, avrebbe accumulato una riserva di chip Nvidia A100, ora vietati per l'esportazione in Cina. Gli esperti ritengono che questa collezione, stimata in 50.000 unità, lo abbia portato a lanciare DeepSeek, combinando questi chip con altri di fascia più bassa ancora disponibili per l'importazione.

L'ascesa di DeepSeek evidenzia la crescente competizione nel settore dell'IA e solleva interrogativi sulla futura distribuzione del potere tecnologico a livello globale. Mentre le aziende statunitensi continuano a investire pesantemente nell'IA, come dimostra il recente annuncio del Progetto Stargate da 500 miliardi di dollari in Texas, la rapida ascesa di DeepSeek suggerisce che l'innovazione nel campo dell'IA potrebbe non essere più un dominio esclusivo degli Stati Uniti.