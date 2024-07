Questa nuova IA fa sembrare Sora già vecchia

La cinese Kuaishou Technology ha annunciato il lancio globale di Kling AI, il suo sistema di generazione video basato sull'intelligenza artificiale. Precedentemente disponibile solo in Cina, Kling è ora accessibile a utenti di tutto il mondo semplicemente fornendo un indirizzo email.

Il modello è in grado di generare clip video in alta definizione fino a due minuti di durata, con una risoluzione di 720p a 30 fps. Kling offre una finestra di contesto di 2.000 caratteri e può ricevere input sia testuali che di immagini per creare rapidamente clip di 5 secondi, estendibili successivamente di 4,5 secondi alla volta.

Gli utenti riceveranno 66 crediti al giorno, con ogni generazione video che costa 10 crediti. Il team di Kuaishou sta anche sviluppando un modello di abbonamento.

Limitazioni e tempi di elaborazione

Nonostante le sue notevoli capacità generative, Kling presenta alcune limitazioni. In particolare, non è in grado di produrre video di natura politicamente sensibile. Prompt come "Democrazia in Cina" o "Proteste di Piazza Tiananmen" generano messaggi di errore generici.

Un clip di cinque secondi può richiedere fino a 15 minuti o più per essere generato.

I tempi di elaborazione rappresentano un'altra sfida significativa. La generazione di contenuti richiede attualmente tempi piuttosto lunghi, anche se non è chiaro se ciò sia dovuto a problemi infrastrutturali o semplicemente all'enorme domanda degli utenti.

Kling non è l'unico concorrente di Sora, il generatore video di OpenAI. Recentemente, Runway ha rilasciato il suo AI video Gen-3, capace di creare clip fino a 10 secondi di lunghezza. A giugno, Luma Labs ha lanciato Dream Machine, che ha riscontrato problemi simili di sovraccarico della piattaforma al lancio.