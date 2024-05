Altoparlante portatile Soundcore Glow a soli 70€! -30%!

Se state cercando un altoparlante Bluetooth portatile, date un'occhiata all'offerta di Amazon sull'altoparlante Soundcore Glow, un compagno perfetto per le vostre feste. Oggi è disponibile a soli 69,99€ anziché 99,99€, offrendo uno sconto del 30%. Questo altoparlante portatile a 360° da 30W assicura un'eccezionale qualità sonora e aggiunge un tocco speciale a ogni momento con uno spettacolo di luci personalizzabile.

Altoparlante portatile Soundcore Glow, chi dovrebbe acquistarlo?

L'altoparlante Soundcore Glow è ideale per chi ama portare la musica ovunque, sia all'interno che all'esterno. Con la sua potenza di 30W a 360°, soddisfa le esigenze degli appassionati di musica che desiderano riempire qualsiasi spazio con un suono coinvolgente. Grazie alla tecnologia BassUp, è perfetto anche per coloro che amano i bassi potenti e profondi, garantendo un'esperienza audio di alta qualità.

Ma non è tutto: questo altoparlante offre anche uno spettacolo di luci personalizzabile, rendendolo un must-have per feste e incontri sociali. La batteria dura fino a 18 ore (a seconda dell'uso delle luci e della potenza del suono), assicurando intrattenimento continuo senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, è impermeabile, antipolvere e galleggiante, perfetto per avventure all'aperto come giornate in spiaggia o campeggio. La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una trasmissione stabile fino a 30 metri senza ostacoli.

A soli 69,99€, l'altoparlante portatile Soundcore Glow è una scelta eccellente per chi cerca qualità audio, portabilità e resistenza. Il suo spettacolo di luci lo rende perfetto per feste, aggiungendo un tocco speciale all'atmosfera. Con una batteria affidabile e resistenza agli elementi esterni, è il compagno ideale per le vostre avventure. Ti consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per unire divertimento e qualità audio a un prezzo conveniente.

