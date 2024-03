Questa tastiera gaming meccanica è un AFFARE! (-20%)

Se avete poco spazio sulla scrivania e state cercando una tastiera gaming compatta, ma non volete rinunciare alla qualità, abbiamo il modello giusto per voi. La Glorious Gaming 2 Compact si trova in sconto su Amazon a 99,99€ grazie a una riduzione di prezzo del 24% che vi fa risparmiare sul prezzo originale di 124,47€. Parliamo di un prodotto di qualità elevata, con una scocca superiore in alluminio resistente e dei tasti super reattivi a doppia iniezione con switch meccanici per offrire il massimo del comfort e della precisione per gaming e digitazione.

Tastiera gaming meccanica, chi dovrebbe acquistarla?

La GMMK 2 Compact è una tastiera meccanica con layout al 65% progettata per soddisfare le esigenze di gamer e di chiunque cerchi un dispositivo estremamente personalizzabile ma, al contempo, non intende sacrificare spazio sulla scrivania. Con il suo design compatto, ma funzionale, conserva i tasti navigazione anche a fronte di un layout ridotto. La struttura in alluminio rende la GMMK 2 Compact resistente e stabile, ideale per sessioni di gioco intense e prolungate, mentre i cappucci hot swap consentono agli utenti di personalizzare i propri switch in modo semplice e veloce per ottenere il massimo delle prestazioni.

La retroilluminazione RGB personalizzabile per ogni singolo tasto non solo migliora l'esperienza visiva, ma permette anche di personalizzare l'aspetto della tastiera secondo i propri gusti. Inoltre, i gli switch meccanici prelubrificati Glorious Fox garantiscono prestazioni eccellenti e una digitazione comoda e precisa.

La Glorious Gaming GMMK 2 Compact è un'opzione eccellente per chi cerca una tastiera gaming compatta, personalizzabile e di qualità. Con il suo equilibrio tra estetica, funzionalità e robustezza, offre il massimo in termini di comfort e velocità. Grazie a uno sconto Amazon del 25%, oggi potete acquistarla per 99,99€ risparmiando più di 20€ sul prezzo consigliato.

Vedi offerta su Amazon