A quanto pare, il primo modello di MacBook Pro con Touch Bar, lanciato originariamente sei anni fa, si prepara ad entrare nell’elenco dei prodotti “vintage” di Apple. Infatti, la nota azienda americana ha inviato un memo interno agli Apple Store ed Apple Authorized Service Providers (come riportato dai colleghi di MacRumors) nel quale ha annunciato che i MacBook Pro 13” e 15” con Touch Bar del 2016 saranno considerati “vintage” a partire dal prossimo 31 luglio. Gli altri dispositivi che entreranno in questa categoria nella stessa data sono:

MacBook Pro (13”, 2016, Due porte Thunderbolt)

MacBook Pro (13”, 2016, Quattro porte Thunderbolt)

MacBook Pro (15”, 2016)

MacBook Air (13”, Early 2015)

MacBook (12”, Early 2016)

iMac (21.5”, Late 2015)

iMac (27”, Retina 5K, Late 2015)

iPad Pro (9.7”, Wi-Fi)

iPad Pro (9.7”, Wi-Fi + Cellular)

Ricordiamo che i MacBook Pro 13” e 15” con Touch Bar del 2016 hanno segnato un cambiamento importante nella line up dei notebook dell’azienda di Cupertino. Infatti, oltre alla Touch Bar, che sostituiva la prima fila dei tasti funzione sulla tastiera, i computer portatili presentavano uno chassis più leggero e sottile, il sensore di impronte digitali Touch ID, un trackpad più ampio, sole porte Thunderbolt (oltre al jack audio da 3,5mm per le cuffie) e i tanto criticati (e problematici) switch a farfalla.

Apple considera “vintage” i prodotti che sono in commercio da cinque anni, mentre diventano “obsoleti” dopo almeno sette anni. In quest’ultimo caso, in caso di guasto, non potranno essere più riparati da Apple. Una volta passati a “vintage”, i dispositivi non riceveranno più nuove versioni del sistema operativo (come MacOS Ventura per i MacBook e iPadOS 16 per gli iPad).

Manca ormai poco all’arrivo nei negozi del nuovo MacBook Air con chip M2, i cui preorder sono partito lo scorso venerdì. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.