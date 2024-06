Questo case mid tower Thermaltake RGB non è mai costato così POCO! (-31%)

Se siete alla ricerca di un case per PC che combini estetica e funzionalità a un prezzo accessibile, vi consigliamo di approfittare della straordinaria offerta su Amazon per il Thermaltake View 270 TG ARGB. Questo case mid-tower, disponibile a soli 70,20€, è scontato del 31% rispetto al prezzo consigliato di 101,67€, rappresentando un’occasione imperdibile per aggiornare il vostro setup.

Thermaltake View 270 TG ARGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Thermaltake View 270 TG ARGB è noto per le sue caratteristiche di design e funzionalità avanzate. È dotato di pannelli in vetro temperato sul fronte e sul lato sinistro, offrendo una visione panoramica del vostro sistema e mettendo in risalto l'illuminazione RGB dei componenti interni. Questo case supporta fino a nove ventole da 120mm o un radiatore da 360mm, garantendo eccellenti opzioni di raffreddamento e mantenendo il vostro hardware alla temperatura ottimale.

Inoltre, il Thermaltake View 270 TG ARGB include una ventola CT140 ARGB preinstallata sul retro, controllabile tramite software di ASUS, GIGABYTE, MSI e ASRock, permettendo una sincronizzazione perfetta dell'illuminazione. Con un'ampia compatibilità per le schede madri fino a E-ATX, questo case offre flessibilità per espansioni future, supportando anche GPU fino a 420mm di lunghezza e CPU cooler fino a 180mm di altezza.

Il design interno è pensato per la gestione dei cavi, grazie a un coperchio per l'alimentatore che permette di nascondere i cavi in eccesso, migliorando il flusso d'aria e l'estetica complessiva. Le porte I/O posizionate sulla parte superiore del case includono due USB 3.0, una USB 3.2 Gen 2 Type-C e un'uscita audio HD, garantendo praticità e facilità d'uso.

Con queste caratteristiche, il Thermaltake View 270 TG ARGB si dimostra una scelta eccellente per gli appassionati di PC gaming e per chiunque desideri un case che offra ottime prestazioni di raffreddamento e un design accattivante. Non perdete l'occasione di acquistarlo a un prezzo scontato su Amazon, ideale per chi vuole aggiornare il proprio sistema senza compromettere qualità e stile.

