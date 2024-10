Fallout Stagione 2: le riprese inizieranno a breve

Le riprese della seconda stagione di Fallout, l'acclamata serie TV di Amazon basata sul videogioco, inizieranno a novembre 2024. L'annuncio è stato dato da Leslie Uggams, interprete di Betty la supervisora di Vault 33, durante una breve intervista a ScreenRant.

La prima stagione di Fallout ha ottenuto numerose nomination agli Emmy, tra cui quelle per gli stunt, i costumi, il montaggio e il sound design. Walton Goggins è stato candidato come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione del Ghoul. La serie ha vinto il premio per la supervisione musicale, un risultato notevole per l'adattamento di un videogioco.

La seconda stagione sarà ambientata a New Vegas, location dell'omonimo capitolo della saga videoludica considerato da molti il migliore. Tuttavia, gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno precisato in un'intervista a GQ che non si tratterà di una trasposizione fedele del gioco.

Il Wasteland è cambiato e non sarà esattamente come i fan del gioco se lo aspettano.

La nuova stagione si svolgerà 15 anni dopo gli eventi di New Vegas. Wagner e Robertson-Dworet hanno spiegato: "Con il materiale post-credits della prima stagione, volevamo implicare che il mondo è progredito. L'idea che il Wasteland rimanga immutato decade dopo decade è assurda per noi. È un luogo di costante tragedia, eventi e orrori - c'è un continuo susseguirsi di traumi".

Questa scelta narrativa potrebbe rivelarsi vincente, considerando che il successo della prima stagione è stato in parte dovuto alla sua capacità di non limitarsi a ricreare o evocare i giochi di Fallout. New Vegas offre numerose opportunità di storytelling al di là della narrazione originale di Obsidian.

I fan dovranno però armarsi di pazienza: se la produzione seguirà lo stesso schema della prima stagione, potrebbero passare due anni dall'inizio delle riprese prima di vedere la seconda stagione di Fallout sugli schermi.