Come riportato dal noto leaker @momomo_us, Intel ha diffuso ulteriori informazioni inerenti ai suoi notebook barebone NUC X15 (conosciuti anche con il nome in codice “Alder County“), che potranno essere personalizzati dai vari produttori e OEM. Come facilmente intuibile, questi dispositivi saranno basati sugli ultimi chip realizzati dall’azienda di Santa Clara, quali le CPU Alder Lake di dodicesima generazione e le GPU dedicate della linea Arc Alchemist.

In particolare, saranno disponibili due modelli base, entrambi equipaggiati con lo stesso processore Intel Core i7-12700H (6 P-core, 8 E-core, frequenza massima di 4,70GHz e 24 MB di cache), ma che si differenziano per la scheda grafica, che potrà essere una A550M (16 Xe core, 8GB di GDDR6) o una A730M (32 Xe Core, 16GB di GDDR6). Per quanto riguarda il resto delle specifiche, a bordo dei NUC X15 saranno presenti due slot M.2 per SSD PCI 4.0 x4, una scheda di rete Intel Wi-Fi 6 AX201, un connettore Ethernet 2,5Gb, porte Thunderbolt 4 e uno slot per schede di memoria SDXC.

Photo Credit: @momomo_us/Twitter

Sicuramente, si tratta di prodotti interessanti che i vari produttori potranno personalizzare inserendo RAM, SSD e software a piacimento. Visto che, stando ai dati diffusi da Intel stessa, la scheda A770M dovrebbe essere allo stesso livello di una NVIDIA GeForce RTX 3060 mobile, la variante più potente potrebbe anche essere attraente per i videogiocatori. Al momento non sappiamo quando la società distribuirà questi kit, ma molto probabilmente la data non dovrebbe essere molto lontana, in modo da avere i primi notebook sul mercato entro il prossimo autunno.

