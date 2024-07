Indirector è la nuova vulnerabilità che colpisce le moderne CPU Intel, ecco come funziona

Un nuovo attacco denominato Indirector mette a rischio i processori Intel più recenti, inclusi quelli di 12° e 13° generazione, vale a dire Alder Lake e Raptor Lake. L’attacco sfrutta le vulnerabilità nei componenti hardware Indirect Branch Predictor (IBP) e Branch Target Buffer (BTB), per manipolare l’esecuzione speculativa ed estrarre dati.

Indirector è stato scoperto da tre ricercatori dell'Università della California e di San Diego, che presenteranno i dettagli completi al prossimo USENIX Security Symposium che si terrà il prossimo agosto. Utilizzando tecniche avanzate di iniezione e predizione, l'attacco permette di manipolare il flusso di controllo dei processi protetti e di estrarre informazioni sensibili.

Il funzionamento dell'attacco si basa su tre meccanismi principali:

iBranch Locator: Uno strumento personalizzato che identifica gli indici e i tag dei rami vittima. Iniezioni IBP/BTB: Esecuzione speculativa del codice attraverso iniezioni mirate nelle strutture di predizione. Bypass ASLR: Rende più semplice la manipolazione del flusso di controllo dei processi protetti identificando con precisione le posizioni dei rami indiretti.

Intel è stata avvisata dell’attacco nel febbraio 2024 e ha già informato i fornitori di hardware e software interessati. Tra le misure di mitigazione suggerite, vi è l'uso più aggressivo della Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) e il miglioramento della Branch Prediction Unit (BPU) tramite tag più complessi, crittografia e randomizzazione.

Tuttavia, l'implementazione di queste misure può comportare significativi compromessi in termini di prestazioni, specialmente per quanto riguarda l’IBPB; per questo, bisognerà bilanciare con attenzione le mitigazioni per evitare di impattare troppo negativamente sulle performance.

Nei sistemi Linux, l'IBPB è attivato di default durante le transizioni alla modalità SECCOMP o per compiti con rami indiretti limitati nel kernel, sebbene il suo utilizzo sia limitato a causa di un impatto sulle prestazioni del 50%.